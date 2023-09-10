Наслідки ворожої атаки у Києві: пошкоджені квартира, машини, тролейбусні лінії
У результаті нічної атаки "Шахедами" та роботи ППО падіння уламків ворожих дронів зафіксували у чотирьох районах Києва − пошкоджена квартира, машини, тролейбусні лінії електропередачі та дорожні знаки, горіла трава і шпали.
Джерело: ДСНС у Telegram
Дослівно ДСНС: "Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста. Шевченківський район: ліквідовано пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. За іншим викликом, внаслідок падіння уламку у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає".
Деталі: У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі.
Також сталося падіння уламків на відкриту територію. Але пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель не було.
У Святошинському районі пожежники ліквідували загоряння на відкритій території.
Повідомляється, що на місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць техніки.
Раніше КМВА також повідомила, що в Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили по Київщині 33 дрони-камікадзе, 26 з них вдалося знищити.