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Наслідки ворожої атаки у Києві: пошкоджені квартира, машини, тролейбусні лінії

Ірина БалачукНеділя, 10 вересня 2023, 09:20
Наслідки ворожої атаки у Києві: пошкоджені квартира, машини, тролейбусні лінії
Фото ДСНС

У результаті нічної атаки "Шахедами" та роботи ППО падіння уламків ворожих дронів зафіксували у чотирьох районах Києва − пошкоджена квартира, машини, тролейбусні лінії електропередачі та дорожні знаки, горіла трава і шпали.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно ДСНС: "Попередньо, падіння уламків зафіксовано у Шевченківському, Святошинському та Подільському районах міста. Шевченківський район: ліквідовано пожежу травʼяного настилу та деревʼяних шпал на відкритій місцевості. За іншим викликом, внаслідок падіння уламку у 25-поверховий житловий будинок на 24 поверсі в одній із квартир пошкоджено вікно та особисті речі, загоряння та потерпілих немає". 

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Фото ДСНС

Деталі: У Подільському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено припаркований автомобіль, дорожні знаки та тролейбусні лінії електропередачі. 

 
фото ДСНС 

Також сталося падіння уламків на відкриту територію. Але пожеж, потерпілих та пошкоджень будівель не було. 

 
фото КМВА

У Святошинському районі пожежники ліквідували загоряння на відкритій території. 

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фото КМВА

Повідомляється, що на місці подій працювали 35 рятувальників та 7 одиниць техніки.

Раніше КМВА також повідомила, що в Дарницькому районі столиці уламки впали на нежитлове приміщення.

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Теми: ДСНСКиївбезпілотники
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