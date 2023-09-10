Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Последствия вражеской атаки в Киеве: повреждены квартира, машины, троллейбусные линии

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 09:20
Последствия вражеской атаки в Киеве: повреждены квартира, машины, троллейбусные линии
Фото ГСЧС

В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно ГСЧС: "Предварительно, падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города. Шевченковский район: ликвидирован пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. По другому вызову, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет". 

Реклама:
 
Фото ГСЧС

Детали: В Подольском районе в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи. 

 
фото ГСЧС

Также произошло падение обломков на открытую территорию. Но пожаров, пострадавших и повреждений зданий не было. 

 
Фото КГВА

В Святошинском районе пожарные ликвидировали возгорание на открытой территории. 

ВИДЕО ДНЯ
 
фото КГВА

Сообщается, что на месте событий работали 35 спасателей и 7 единиц техники.

Ранее КГВА также сообщила, что в Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение.

Предыстория:

Темы: ГСЧСКиевбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
ГСЧС
Правительство назначило временного первого заместителя главы ГСЧС
Суд арестовал элитное имущество полковника ГСЧС, который наживался на топливе во время войны
В центре Киева возле проспекта Победы сгорело здание
Последние новости
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
Все новости...
Реклама: