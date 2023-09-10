Последствия вражеской атаки в Киеве: повреждены квартира, машины, троллейбусные линии
В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно ГСЧС: "Предварительно, падение обломков зафиксировано в Шевченковском, Святошинском и Подольском районах города. Шевченковский район: ликвидирован пожар травяного настила и деревянных шпал на открытой местности. По другому вызову, в результате падения обломка в 25-этажный жилой дом на 24 этаже в одной из квартир повреждено окно и личные вещи, возгорания и пострадавших нет".
Детали: В Подольском районе в результате падения обломков повреждены припаркованный автомобиль, дорожные знаки и троллейбусные линии электропередачи.
Также произошло падение обломков на открытую территорию. Но пожаров, пострадавших и повреждений зданий не было.
В Святошинском районе пожарные ликвидировали возгорание на открытой территории.
Сообщается, что на месте событий работали 35 спасателей и 7 единиц техники.
Ранее КГВА также сообщила, что в Дарницком районе столицы обломки упали на нежилое помещение.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.