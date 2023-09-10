Нічна атака: на Київщині постраждали школа, садок, інфраструктурний об’єкт і 8 будинків

Інфраструктурний об’єкт, школа, дитсадок, навчально-реабілітаційний центр та 8 житлових будинків постраждали у результаті російської нічної атаки у Київській області.

Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, поліція у коментарі "Українській правді"

Пряма мова Кравченка: "Російський ворог учергове вдався до атаки. Цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Уночі на Київщині активно працювала ППО.

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Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби прибули на місце події та працюють".

Деталі: Також, за його словами, вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків − у них вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі.

фото поліції

Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр.

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Також виникло загоряння лісової підстилки.

фото поліції

Кравченко заявив, що наразі наслідки атаки усувають, а власникам пошкоджених обʼєктів нададуть всю необхідну допомогу.

У поліції додали, що 20-річного хлопця з ушкодженням руки від потрапляння скла доставили до лікарні.

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