Нічна атака: на Київщині постраждали школа, садок, інфраструктурний об’єкт і 8 будинків
Інфраструктурний об’єкт, школа, дитсадок, навчально-реабілітаційний центр та 8 житлових будинків постраждали у результаті російської нічної атаки у Київській області.
Джерело: начальник Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook, поліція у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Кравченка: "Російський ворог учергове вдався до атаки. Цієї ночі повітряна тривога тривала понад 3 години. Ворог атакував Київщину БпЛА. Уночі на Київщині активно працювала ППО.
Внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Усі екстрені служби прибули на місце події та працюють".
Деталі: Також, за його словами, вибуховою хвилею в одному з районів області пошкоджено 8 приватних будинків − у них вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі.
Крім того, в одній із громад вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочку та селищної ради. В іншій – навчально-реабілітаційний центр.
Також виникло загоряння лісової підстилки.
Кравченко заявив, що наразі наслідки атаки усувають, а власникам пошкоджених обʼєктів нададуть всю необхідну допомогу.
У поліції додали, що 20-річного хлопця з ушкодженням руки від потрапляння скла доставили до лікарні.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили по Київщині 33 дрони-камікадзе, 26 з них вдалося знищити.
- У результаті нічної атаки "Шахедами" та роботи ППО падіння уламків ворожих дронів зафіксували у чотирьох районах Києва − пошкоджена квартира, машини, тролейбусні лінії електропередачі та дорожні знаки, горіла трава і шпали.