Ночная атака: на Киевщине пострадали школа, садик, инфраструктурный объект и 8 домов
Инфраструктурный объект, школа, детсад, учебно-реабилитационный центр и 8 жилых домов пострадали в результате российской ночной атаки в Киевской области.
Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, полиция в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь Кравченко: "Российский враг в очередной раз прибегнул к атаке. Этой ночью воздушная тревога продолжалась более 3 часов. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. Ночью на Киевщине активно работала ПВО.
В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы прибыли на место происшествия и работают".
Детали: Также, по его словам, взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов − в них выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли.
Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой − учебно-реабилитационный центр.
Также возникло возгорание лесной подстилки.
Кравченко заявил, что сейчас последствия атаки устраняют, а владельцам поврежденных объектов окажут всю необходимую помощь.
В полиции добавили, что 20-летнего парня с повреждением руки от попадания стекла доставили в больницу.
Предыстория:
- Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.
- В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.