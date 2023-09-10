Ночная атака: на Киевщине пострадали школа, садик, инфраструктурный объект и 8 домов

Инфраструктурный объект, школа, детсад, учебно-реабилитационный центр и 8 жилых домов пострадали в результате российской ночной атаки в Киевской области.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, полиция в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кравченко: "Российский враг в очередной раз прибегнул к атаке. Этой ночью воздушная тревога продолжалась более 3 часов. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. Ночью на Киевщине активно работала ПВО.

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В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы прибыли на место происшествия и работают".

Детали: Также, по его словам, взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов − в них выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли.

фото полиции

Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой − учебно-реабилитационный центр.

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Также возникло возгорание лесной подстилки.

фото полиции

Кравченко заявил, что сейчас последствия атаки устраняют, а владельцам поврежденных объектов окажут всю необходимую помощь.

В полиции добавили, что 20-летнего парня с повреждением руки от попадания стекла доставили в больницу.

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