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Ночная атака: на Киевщине пострадали школа, садик, инфраструктурный объект и 8 домов

Ирина БалачукВоскресенье, 10 сентября 2023, 10:28
Ночная атака: на Киевщине пострадали школа, садик, инфраструктурный объект и 8 домов
Спасатели. Фото иллюстративное из Facebook ГСЧС

Инфраструктурный объект, школа, детсад, учебно-реабилитационный центр и 8 жилых домов пострадали в результате российской ночной атаки в Киевской области.

Источник: начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко в Facebook, полиция в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь Кравченко: "Российский враг в очередной раз прибегнул к атаке. Этой ночью воздушная тревога продолжалась более 3 часов. Враг атаковал Киевскую область БпЛА. Ночью на Киевщине активно работала ПВО.

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В результате атаки в одном из районов поврежден инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Все экстренные службы прибыли на место происшествия и работают".

Детали: Также, по его словам, взрывной волной в одном из районов области повреждены 8 частных домов − в них выбиты окна, двери, посечены фасады и кровли. 

 
фото полиции 

Кроме того, в одной из общин взрывной волной повреждены помещения школы, детского сада и поселкового совета. В другой − учебно-реабилитационный центр.

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Также возникло возгорание лесной подстилки. 

 
фото полиции 

Кравченко заявил, что сейчас последствия атаки устраняют, а владельцам поврежденных объектов окажут всю необходимую помощь.

В полиции добавили, что 20-летнего парня с повреждением руки от попадания стекла доставили в больницу.

Предыстория:

  • Ранее Воздушные силы сообщили, что оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.
  • В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.

Темы: Киевская областьбеспилотникивойна
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