Росіяни знову атакують Україну "Шахедами" з півночі
Неділя, 10 вересня 2023, 23:05
Російські війська у неділю ввечері атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед" з північного напрямку, на Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Група "Шахедів" на Сумщині, рухається у західному напрямку!
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Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА".
Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників на Чернігівщині.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- В ніч на неділю окупанти запустили по Київщині 33 дрони-камікадзе, 26 з них вдалося знищити.
- У результаті нічної атаки "Шахедами" та роботи ППО падіння уламків ворожих дронів зафіксували у чотирьох районах Києва − пошкоджена квартира, машини, тролейбусні лінії електропередачі та дорожні знаки, горіла трава і шпали.
- На Київщині внаслідок атаки постраждало 4 людей, пошкоджено понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках, а також освітні та медичні заклади.