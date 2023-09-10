Росіяни знову атакують Україну "Шахедами" з півночі

Російські війська у неділю ввечері атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед" з північного напрямку, на Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Група "Шахедів" на Сумщині, рухається у західному напрямку!

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Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА".

Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників на Чернігівщині.

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