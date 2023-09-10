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Росіяни знову атакують Україну "Шахедами" з півночі

Катерина ТищенкоНеділя, 10 вересня 2023, 23:05
Росіяни знову атакують Україну Шахедами з півночі
збитий "Шахед", ілюстративне фото: Getty Images

Російські війська у неділю ввечері атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед" з північного напрямку, на Сумщині та Чернігівщині оголошено повітряну тривогу.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Група "Шахедів" на Сумщині, рухається у західному напрямку!

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Можливе поширення тривог за вектором переміщення ударних БпЛА".                                                                                                                                     

Деталі: Пізніше Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників на Чернігівщині.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на неділю окупанти запустили по Київщині 33 дрони-камікадзе, 26 з них вдалося знищити.
  • У результаті нічної атаки "Шахедами" та роботи ППО падіння уламків ворожих дронів зафіксували у чотирьох районах Києва − пошкоджена квартира, машини, тролейбусні лінії електропередачі та дорожні знаки, горіла трава і шпали.
  • На Київщині внаслідок атаки постраждало 4 людей, пошкоджено понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках, а також освітні та медичні заклади.

Теми: безпілотникиповітряна тривогавійна
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