Нічна атака на Київщину: 4 постраждалих, понад 100 пошкоджених будинків
Внаслідок нічної атаки "Шахедів" на Київщину постраждало 4 людей, пошкоджено понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках, а також освітні та медичні заклади.
Джерело: голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook
Дослівно: "Унаслідок нічної атаки росіян на Київщину травмовано 4 людини. Усім потерпілим надана необхідна медична допомога. Одну людину госпіталізовано до лікарні з черепно-мозковою травмою та травмами кінцівок. Інші отримали незначні травми. Життю та здоровʼю людей нічого не загрожує.
Крім того, зростає кількість пошкоджених обʼєктів. Так, наразі в одному з районів області від вибухової хвилі постраждало понад 100 приватних будинків та 30 квартир у 7 багатоповерхівках.
Зокрема, вибиті вікна, двері, посічені фасади та покрівлі. Наслідки усувають. Власникам обʼєктів надається вся необхідна допомога".
Деталі: Також вибуховою хвилею пошкоджено приміщення школи, дитячого садочка, селищної ради, лікарні, навчально-реабілітаційного центру, автостанції, двох магазинів, складського приміщення тощо. Переважно в них вибиті вікна та двері.
Він також нагадав, що внаслідок атаки в одному з районів пошкоджено інфраструктурний об’єкт.
Що передувало: Раніше було відомо про одного постраждалого на Київщині – 20-річного хлопця з ушкодженням руки від потрапляння скла доставили до лікарні.
Передісторія:
- Раніше Повітряні сили повідомили, що окупанти запустили по Київщині 33 дрони-камікадзе, 26 з них вдалося знищити.
- У результаті нічної атаки "Шахедами" та роботи ППО падіння уламків ворожих дронів зафіксували у чотирьох районах Києва − пошкоджена квартира, машини, тролейбусні лінії електропередачі та дорожні знаки, горіла трава і шпали.