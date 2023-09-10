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Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 сентября 2023, 23:05
Россияне снова атакуют Украину Шахедами с севера
сбитый "Шахед", иллюстративное фото: Getty Images

Российские войска в воскресенье вечером атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед" с северного направления, на Сумщине и Черниговщине объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Группа "Шахедов" на Сумщине, движется в западном направлении!

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Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА".                                                                                                                                     

Детали: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников на Черниговщине.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на воскресенье оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.
  • В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.
  • В Киевской области в результате атаки пострадало 4 человека, повреждено более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках, а также образовательные и медицинские учреждения.

Темы: беспилотникивоздушная тревогавойна
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