Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера

Российские войска в воскресенье вечером атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед" с северного направления, на Сумщине и Черниговщине объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Группа "Шахедов" на Сумщине, движется в западном направлении!

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Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА".

Детали: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников на Черниговщине.

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