Россияне снова атакуют Украину "Шахедами" с севера
Воскресенье, 10 сентября 2023, 23:05
Российские войска в воскресенье вечером атакуют Украину ударными беспилотниками "Шахед" с северного направления, на Сумщине и Черниговщине объявлена воздушная тревога.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Группа "Шахедов" на Сумщине, движется в западном направлении!
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Возможно распространение тревог по вектору перемещения ударных БпЛА".
Детали: Позже Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных беспилотников на Черниговщине.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- В ночь на воскресенье оккупанты запустили по Киевщине 33 дрона-камикадзе, 26 из них удалось уничтожить.
- В результате ночной атаки "Шахедами" и работы ПВО падение обломков вражеских дронов зафиксировали в четырех районах Киева − повреждена квартира, машины, троллейбусные линии электропередачи и дорожные знаки, горела трава и шпалы.
- В Киевской области в результате атаки пострадало 4 человека, повреждено более 100 частных домов и 30 квартир в 7 многоэтажках, а также образовательные и медицинские учреждения.