Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
Понеділок, 11 вересня 2023, 01:40
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запропонував лідерам G20 провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб проаналізувати прогрес щодо політичних пропозицій та цілей, оголошених на саміті.
Джерело: France24
Деталі: Онлайн зустріч відкриває можливість приєднатися для президента Росії Володимира Путіна разом із китайським лідером Сі Цзіньпіном, які пропустили саміт.
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Передісторія:
- Лідер Китаю Сі Цзіньпін не поїхав на саміт G20, як і президент Росії Володимир Путін.
- Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського лідера Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
- 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
- Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.