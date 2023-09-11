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Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 01:40
Індія запропонувала провести віртуальну зустріч G20 у листопаді
Білборд прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді в Нью-Делі напередодні саміту G20. Фото Manish Swarup/AP

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запропонував лідерам G20 провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб проаналізувати прогрес щодо політичних пропозицій та цілей, оголошених на саміті.

Джерело: France24

Деталі: Онлайн зустріч відкриває можливість приєднатися для президента Росії Володимира Путіна разом із китайським лідером Сі Цзіньпіном, які пропустили саміт.

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Передісторія: 

  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін не поїхав на саміт G20, як і президент Росії Володимир Путін.
  • Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського лідера Володимира Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він відвідає саміт G20 у Ріо-де-Жанейро наступного року.
  • 17 березня 2023 року Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду видала ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та Марії Олексіївни Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.
  • Усі країни-члени Міжнародного кримінального суду тепер юридично зобов’язані затримати і передати до суду Путіна. Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Теми: ІндіяG20
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