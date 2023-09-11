Индия предложила провести виртуальную встречу G20 в ноябре
Понедельник, 11 сентября 2023, 01:40
Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил лидерам G20 провести виртуальную встречу в ноябре, чтобы проанализировать прогресс по политическим предложениям и целям, объявленным на саммите.
Источник: France24
Детали: Онлайн встреча открывает возможность присоединения президента России Владимира Путина вместе с пропустившим саммит китайским лидером Си Цзиньпином.
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Предыстория:
- Лидер Китая Си Цзиньпин не поехал на саммит, как и президент России Владимир Путин.
- Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет арестован в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.
- 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
- Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.