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Индия предложила провести виртуальную встречу G20 в ноябре

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 01:40
Индия предложила провести виртуальную встречу G20 в ноябре
Билборд премьер-министра Индии Нарендри Моди в Нью-Дели накануне саммита G20. Фото Маниш Сваруп/AP

Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил лидерам G20 провести виртуальную встречу в ноябре, чтобы проанализировать прогресс по политическим предложениям и целям, объявленным на саммите.

Источник: France24

Детали: Онлайн встреча открывает возможность присоединения президента России Владимира Путина вместе с пропустившим саммит китайским лидером Си Цзиньпином.

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Предыстория:

  • Лидер Китая Си Цзиньпин не поехал на саммит, как и президент России Владимир Путин.
  • Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва заявил, что российский лидер Владимир Путин не будет арестован в Бразилии, если он посетит саммит G20 в Рио-де-Жанейро в следующем году.
  • 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Алексеевны Львовой-Беловой, которая является уполномоченным президента РФ по правам ребенка.
  • Все страны-члены Международного уголовного суда теперь юридически обязаны задержать и передать в суд Путина. Министр юстиции Германии Марко Бушманн объявил, что исполнит ордер на арест президента России Владимира Путина, если он ступит на немецкую землю.

Темы: ИндияG20
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