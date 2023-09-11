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Масове поховання в Ізюмі: правоохоронцям не вдалося опізнати 57 тіл

Валентина РоманенкоПонеділок, 11 вересня 2023, 16:36
Масове поховання в Ізюмі: правоохоронцям не вдалося опізнати 57 тіл
ФОТО З TELEGRAM голови ОВА ОЛЕГА СИНЄГУБОВА

Правоохоронцям не вдалося ідентифікувати 57 жертв із масового поховання на околицях Ізюма Харківської області.

Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "57 осіб, на жаль, ідентифікувати не вдалося. Щодо ще 58 особах встановлені анкетні дані, але немає родичів цих загиблих, щоб провести ДНК-експертизу.

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Під час огляду ексгумованих тіл експерти виявили у 15 жертв вогнепальні поранення, у 87 - вибухові травми, у щонайменше 15 - ознаки катувань (зокрема, вони знайдені зі зв’язаними руками, мотузками на шиї), у 23 - переломи щелеп, кісток голови, рук, ребер".

Деталі: Чубенко зазначив, що у ході слідства правоохоронці з експертами понад 100 разів оглядали місце поховання, було призначено більш ніж 450 різних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, які можуть допомогти в ідентифікації.

Понад 20 загиблих мають ушкодження у вигляді переломів різних частин тіла, 15 - були застрелені.

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Передісторія:

  • Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки. 
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
  • 23 вересня у звільненому місті Ізюм закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких були діти.

Теми: Харківська областьвійна
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