Масове поховання в Ізюмі: правоохоронцям не вдалося опізнати 57 тіл
Правоохоронцям не вдалося ідентифікувати 57 жертв із масового поховання на околицях Ізюма Харківської області.
Джерело: речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко в коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "57 осіб, на жаль, ідентифікувати не вдалося. Щодо ще 58 особах встановлені анкетні дані, але немає родичів цих загиблих, щоб провести ДНК-експертизу.
Під час огляду ексгумованих тіл експерти виявили у 15 жертв вогнепальні поранення, у 87 - вибухові травми, у щонайменше 15 - ознаки катувань (зокрема, вони знайдені зі зв’язаними руками, мотузками на шиї), у 23 - переломи щелеп, кісток голови, рук, ребер".
Деталі: Чубенко зазначив, що у ході слідства правоохоронці з експертами понад 100 разів оглядали місце поховання, було призначено більш ніж 450 різних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, які можуть допомогти в ідентифікації.
Понад 20 загиблих мають ушкодження у вигляді переломів різних частин тіла, 15 - були застрелені.
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Передісторія:
- Російські війська втекли з Ізюма 10 вересня, залишивши чимало військової техніки.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що після деокупації Ізюма Харківської області у місті виявили поховання людей.
- 23 вересня у звільненому місті Ізюм закінчили ексгумацію з масового поховання убитих окупантами мешканців – загалом підняли 447 тіл, серед яких були діти.