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Массовое захоронение в Изюме: правоохранителям не удалось опознать 57 тел

Валентина РоманенкоПонедельник, 11 сентября 2023, 16:36
Массовое захоронение в Изюме: правоохранителям не удалось опознать 57 тел
ФОТО ИЗ TELEGRAM главы ОВА ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

Правоохранителям не удалось идентифицировать 57 жертв из массового захоронения в окрестностях Изюма Харьковской области.

Источник: спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии "Укринформу"

Прямая речь: "57 человек, к сожалению, идентифицировать не удалось. По еще 58 лицам установлены анкетные данные, но нет родственников этих погибших, чтобы провести ДНК-экспертизу.

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При осмотре эксгумированных тел эксперты обнаружили у 15 жертв огнестрельные ранения, у 87 - взрывные травмы, у не менее 15 - признаки пыток (в частности, они найдены со связанными руками, веревками на шее), у 23 - переломы челюстей, костей головы, рук, ребер".

Детали: Чубенко отметил, что в ходе следствия правоохранители с экспертами более 100 раз осматривали место захоронения, было назначено более 450 различных экспертиз для установления причин смерти, наличия телесных повреждений, а также особых признаков, которые могут помочь в идентификации.

Более 20 погибших имеют повреждения в виде переломов различных частей тела, 15 - были застрелены.

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Предыстория:

  • Российские войска сбежали из Изюма 10 сентября, оставив немало военной техники. 
  • 15 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что после деоккупации Изюма Харьковской области в городе обнаружили захоронения людей.
  • 23 сентября в освобожденном городе Изюм закончили эксгумацию по массовому захоронению убитых оккупантами жителей - всего подняли 447 тел, среди которых были дети.

Темы: Харьковская областьвойна
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