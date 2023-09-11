Російський суд заочно арештував мера Дніпра Філатова
Понеділок, 11 вересня 2023, 17:38
Басманний районний суд Москви заочно арештував мера Дніпра Бориса Філатова за начебто "розпалювання ненависті".
Джерело: російське видання "Медіазона", яке посилається на прес-службі суду
Ім'я Філатова також виявили в базі розшуку МВС.
Реклама:
"Медіазона" вказує, що Філатову закидають статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а так само приниження людської гідності з погрозою застосування насильства (пункт "а" частини 2 статті 282 КК).
Водночас у квітні 2023 року Слідчий комітет РФ писав, що проти Філатова порушили справу про підбурювання до геноциду.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
- Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
- В результати влучання російської ракети у житловий будинок 14 січня загинули 45 людей, з них 6 дітей.