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Російський суд заочно арештував мера Дніпра Філатова

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 17:38
Російський суд заочно арештував мера Дніпра Філатова
Фото: Медіазона

Басманний районний суд Москви заочно арештував мера Дніпра Бориса Філатова за начебто "розпалювання ненависті".

Джерело: російське видання "Медіазона", яке посилається на прес-службі суду

Ім'я Філатова також виявили в базі розшуку МВС.

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"Медіазона" вказує, що Філатову закидають статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а так само приниження людської гідності з погрозою застосування насильства (пункт "а" частини 2 статті 282 КК).

Водночас у квітні 2023 року Слідчий комітет РФ писав, що проти Філатова порушили справу про підбурювання до геноциду.

Передісторія:

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  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
  • Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
  • В результати влучання російської ракети у житловий будинок 14 січня загинули 45 людей, з них 6 дітей.

Теми: Росія
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