Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Російський суд заочно арештував мера Дніпра Філатова

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 17:38
Російський суд заочно арештував мера Дніпра Філатова
Фото: Медіазона

Басманний районний суд Москви заочно арештував мера Дніпра Бориса Філатова за начебто "розпалювання ненависті".

Джерело: російське видання "Медіазона", яке посилається на прес-службі суду

Ім'я Філатова також виявили в базі розшуку МВС.

Реклама:

"Медіазона" вказує, що Філатову закидають статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а так само приниження людської гідності з погрозою застосування насильства (пункт "а" частини 2 статті 282 КК).

Водночас у квітні 2023 року Слідчий комітет РФ писав, що проти Філатова порушили справу про підбурювання до геноциду.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 14 січня під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерхівку в Дніпрі.
  • Удар завдали ракетою Х-22, призначеною для знищення авіаносних груп у морі.
  • В результати влучання російської ракети у житловий будинок 14 січня загинули 45 людей, з них 6 дітей.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради – джерела

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Росія
"Чесно": На псевдовиборах на окупованих територіях висувалися колаборанти й безробітні
В Москві знову встановили пам'ятник "чекісту номер один" Дзержинському
Росіяни скаржаться на дрони в Курській та Бєлгородській областях
Останні новини
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
12:14
Volkswagen Group оголосила про переведення своїх електромобілів на зарядний стандарт Tesla
11:39
В Україні майже 200 тисяч злісних неплатників аліментів, 8% боржників — жінки
11:35
У ремонт вийшли чотири блоки ТЕС та одна ТЕЦ − "Укренерго"
11:31
фотоУ Запоріжжі керівник ТЦК із підлеглими допоміг уникнути мобілізації 300 чоловікам – ДБР
Усі новини...
Реклама: