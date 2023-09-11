Російський суд заочно арештував мера Дніпра Філатова

Басманний районний суд Москви заочно арештував мера Дніпра Бориса Філатова за начебто "розпалювання ненависті".

Джерело: російське видання "Медіазона", яке посилається на прес-службі суду

Ім'я Філатова також виявили в базі розшуку МВС.

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"Медіазона" вказує, що Філатову закидають статтю про розпалювання ненависті або ворожнечі, а так само приниження людської гідності з погрозою застосування насильства (пункт "а" частини 2 статті 282 КК).

Водночас у квітні 2023 року Слідчий комітет РФ писав, що проти Філатова порушили справу про підбурювання до геноциду.

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