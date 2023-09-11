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Российский суд заочно арестовал мэра Днепра Филатова

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 17:38
Российский суд заочно арестовал мэра Днепра Филатова

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал мэра Днепра Бориса Филатова за якобы "разжигание ненависти".

Источник: российское издание "Медиазона", которое ссылается на пресс-службе суда

Имя Филатова также обнаружили в базе розыска МВД.

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"Медиазона" указывает, что Филатову вменяют статью о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия (пункт "а" части 2 статьи 282 УК).

В то же время в апреле 2023 года Следственный комитет РФ писал, что против Филатова возбудили дело о подстрекательстве к геноциду.

Предыстория:

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  • 14 января во время массированной ракетной атаки россияне попали в многоэтажку в Днепре.
  • Удар нанесли ракетой Х-22, предназначенной для уничтожения авианосных групп в море.
  • В результаты попадания российской ракеты в жилой дом 14 января погибли 45 человек, из них 6 детей.

Темы: Росcия
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