Півтора роки у дисбаті отримав офіцер, який побив підлеглого

На Івано-Франківщині півтора роки тримання у дисциплінарному батальйоні отримав офіцер, який у квітні побив підлеглого солдата.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців".

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Деталі: У середині квітня в соцмережах з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику.

Дослівно: "У травні, після завершення розслідування, обвинувальний акт було скеровано до суду. Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України)".

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