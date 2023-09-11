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Півтора роки у дисбаті отримав офіцер, який побив підлеглого

"Українська правда"Понеділок, 11 вересня 2023, 20:04
Півтора роки у дисбаті отримав офіцер, який побив підлеглого
Фото - дбр

На Івано-Франківщині півтора роки тримання у дисциплінарному батальйоні отримав офіцер, який у квітні побив підлеглого солдата.

Джерело: ДБР

Дослівно: "Зважаючи на щире каяття обвинуваченого та те, що він притягується до відповідальності вперше, суд вирішив призначити йому 1,5 року тримання у дисциплінарному батальйоні військовослужбовців".

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Деталі: У середині квітня в соцмережах з’явилося відео, на якому офіцер нецензурно лається та завдає тілесних ушкоджень військовослужбовцю.

Як з’ясувало слідство, офіцер застосував силу до підлеглого після того, як солдат зробив йому зауваження за ненормативну лексику. 

Дослівно: "У травні, після завершення розслідування, обвинувальний акт було скеровано до суду. Суд визнав офіцера винним у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану(ст. 426-1 ч. 5 КК України)".

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  • 18 квітня працівники ДБР розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця однієї з частин Нацгвардії. Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, раніше з’явилося в телеграмканалах. 
  • Було відкрито кримінальне провадження за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
  • 24 квітня офіцера відправили під нічний домашній арешт. 
  • Також слідчі ДБР виявили додаткові факти знущання офіцера Національної гвардії з військових у частині в Івано-Франківській області.

Теми: НацгвардіяІвано-ФранківськскандалДБР
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