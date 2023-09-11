Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного
На Ивано-Франковщине полтора года содержания в дисциплинарном батальоне получил офицер, который в апреле избил подчиненного солдата.
Источник: ГБР
Дословно: "Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих".
Детали: В середине апреля в соцсетях появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.
Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику.
Дословно: "В мае, после завершения расследования, обвинительный акт был направлен в суд. Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины)".
Что было раньше:
- 18 апреля сотрудники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, ранее появилось в телеграмканалах.
- Было открыто уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий.
- 24 апреля офицера отправили под ночной домашний арест.
- Также следователи ГБР обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.