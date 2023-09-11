Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 20:04
Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного
Фото - гбр

На Ивано-Франковщине полтора года содержания в дисциплинарном батальоне получил офицер, который в апреле избил подчиненного солдата.

Источник: ГБР

Дословно: "Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих".

Реклама:

Детали: В середине апреля в соцсетях появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.

Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику.

Дословно: "В мае, после завершения расследования, обвинительный акт был направлен в суд. Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины)".

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше:

  • 18 апреля сотрудники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, ранее появилось в телеграмканалах.
  • Было открыто уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий.
  • 24 апреля офицера отправили под ночной домашний арест.
  • Также следователи ГБР обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.

Темы: НацгвардияИвано-ФранковскскандалГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
Нацгвардия
РФ перебрасывает войска на юг с других направлений для обороны – Нацгвардия
Нацгвардейцы взяли в плен трех российских вояк под Бахмутом
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Последние новости
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
Все новости...
Реклама: