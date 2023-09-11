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Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного

"Украинская правда"Понедельник, 11 сентября 2023, 20:04
Полтора года в дисбате получил офицер, избивший подчиненного
Фото - гбр

На Ивано-Франковщине полтора года содержания в дисциплинарном батальоне получил офицер, который в апреле избил подчиненного солдата.

Источник: ГБР

Дословно: "Учитывая искреннее раскаяние обвиняемого и то, что он привлекается к ответственности впервые, суд решил назначить ему 1,5 года содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих".

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Детали: В середине апреля в соцсетях появилось видео, на котором офицер нецензурно ругается и наносит телесные повреждения военнослужащему.

Как выяснило следствие, офицер применил силу к подчиненному после того, как солдат сделал ему замечание за ненормативную лексику.

Дословно: "В мае, после завершения расследования, обвинительный акт был направлен в суд. Суд признал офицера виновным в превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенные в условиях военного положения (ст. 426-1 ч. 5 УК Украины)".

ВИДЕО ДНЯ

Что было раньше:

  • 18 апреля сотрудники ГБР начали расследование по факту избиения военнослужащего одной из частей Нацгвардии. Видео, на котором офицер нецензурно ругается и бьет военнослужащего, ранее появилось в телеграмканалах.
  • Было открыто уголовное производство по факту превышения военным служебным лицом власти или служебных полномочий.
  • 24 апреля офицера отправили под ночной домашний арест.
  • Также следователи ГБР обнаружили дополнительные факты издевательства офицера Национальной гвардии над военными в части в Ивано-Франковской области.

Темы: НацгвардияИвано-ФранковскскандалГБР
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