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У США пригрозили новими санкціями КНДР і Росії у разі передачі зброї

"Українська правда"Вівторок, 12 вересня 2023, 01:06
У США пригрозили новими санкціями КНДР і Росії у разі передачі зброї
речник Держдепартаменту США Метью Міллер, фото golosameriki.com

Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами запланованої зустрічі лідерів РФ і Північної Кореї та готові без вагань ввести нові санкції в разі, якщо обидві країни підуть на чергове порушення обмежень щодо передачі зброї.

Джерело: речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу, Укрінформ

Пряма мова: "Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН".

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Деталі: Він додав, що Сполучені Штати уважно стежитимуть за результатами зустрічі Путіна й Кіма. У цьому контексті Міллер наголосив, що американська сторона зберігатиме тиск санкцій проти КНДР і Росії, а також без вагань застосує нові обмеження в разі необхідності.

Речник Держдепу також нагадав, що Путін був відсутній на зустрічі G20 у Індії – вочевидь, через те, що став міжнародним вигнанцем після розв’язання війни проти України. Те, що російському диктаторові доводиться благати вже Північну Корею про допомогу, говорить про ефективність санкцій та заходів експортного контролю США, додав представник зовнішньополітичного відомства.

Тож, за його словами, нинішня ситуація означає, що Кремлю "важко підтримувати свої військові зусилля".

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Теми: СШАКНДРсанкціїРосія
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