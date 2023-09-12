В США пригрозили новыми санкциями КНДР и России в случае передачи оружия

Соединенные Штаты внимательно будут следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи и готовы без колебаний ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге, Укринформ

Прямая речь: "Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН".

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Детали: Он добавил, что Соединенные Штаты внимательно будут следить за результатами встречи Путина и Кима. В этом контексте Миллер отметил, что американская сторона будет сохранять давление санкций против КНДР и России, а также без колебаний применит новые ограничения в случае необходимости.

Представитель Госдепа также напомнил, что Путин отсутствовал на встрече G20 в Индии - очевидно, из-за того, что стал международным изгоем после развязывания войны против Украины. То, что российскому диктатору приходится умолять уже Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Поэтому, по его словам, нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия".

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