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В США пригрозили новыми санкциями КНДР и России в случае передачи оружия

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 01:06
В США пригрозили новыми санкциями КНДР и России в случае передачи оружия
представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, фото golosameriki.com

Соединенные Штаты внимательно будут следить за результатами запланированной встречи лидеров РФ и Северной Кореи и готовы без колебаний ввести новые санкции в случае, если обе страны пойдут на очередное нарушение ограничений по передаче оружия.

Источник: представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер на брифинге, Укринформ

Прямая речь: "Я напомню обеим странам, что любая передача оружия из Северной Кореи России будет нарушением нескольких резолюций Совета Безопасности ООН".

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Детали: Он добавил, что Соединенные Штаты внимательно будут следить за результатами встречи Путина и Кима. В этом контексте Миллер отметил, что американская сторона будет сохранять давление санкций против КНДР и России, а также без колебаний применит новые ограничения в случае необходимости.

Представитель Госдепа также напомнил, что Путин отсутствовал на встрече G20 в Индии - очевидно, из-за того, что стал международным изгоем после развязывания войны против Украины. То, что российскому диктатору приходится умолять уже Северную Корею о помощи, говорит об эффективности санкций и мер экспортного контроля США, добавил представитель внешнеполитического ведомства.

Поэтому, по его словам, нынешняя ситуация означает, что Кремлю "трудно поддерживать свои военные усилия".

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Предистория:

  • 4 сентября The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.
  • Встреча запланирована в российском городе Владивосток. Путин сейчас находится там с визитом.
  • 11 сентября несколько СМИ сообщили, что Ким Чен Ын и Путин могут встретиться во вторник.
  • Кремль официально сообщил о приближающемся визите северокорейского лидера Ким Чен Ына.
  • Эта поездка станет первым визитом Кима за границу за последние четыре года. Его последняя поездка за границу в 2019 году также была на саммит с Путиным.

Темы: СШАКНДРсанкцииРосcия
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