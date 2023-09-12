Ким Чен Ын уже в России – ехал на поезде
Вторник, 12 сентября 2023, 06:29
Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом и уже прибыл в Россию.
Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"
Детали: Его сопровождают чиновники, военные и министр иностранных дел.
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На фотографиях северокорейского Центрального телеграфного агентства, кроме лидера КНДР, который готовится к отбытию, можно увидеть десятки чиновников, военных и других граждан, которые пришли его провожать.
Известно, что встреча президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 4 сентября The New York Times со ссылкой на источники сообщало, что Ким Чен Ын планирует в этом месяце посетить Россию, чтобы встретиться с Путиным и обсудить возможность поставки в РФ большего количества оружия для войны против Украины.
- Встреча запланирована в российском городе Владивосток. Путин сейчас находится там с визитом.
- 11 сентября несколько СМИ сообщили, что Ким Чен Ын и Путин могут встретиться во вторник.
- Кремль официально сообщил о приближении визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в понедельник.