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Ким Чен Ын уже в России – ехал на поезде

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 06:29
Ким Чен Ын уже в России – ехал на поезде

Лидер КНДР Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна спецпоездом и уже прибыл в Россию. 

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Детали: Его сопровождают чиновники, военные и министр иностранных дел.

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На фотографиях северокорейского Центрального телеграфного агентства, кроме лидера КНДР, который готовится к отбытию, можно увидеть десятки чиновников, военных и других граждан, которые пришли его провожать.

Известно, что встреча президента России Владимира Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке.

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Темы: РосcияКНДР
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