Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень ВЛК з 24 лютого 2022 року

Володимир Зеленський підписав указ про перевірку всіх рішень військово-лікарських комісій з 24 лютого 2022 року.

Джерело: Указ президента №576/2023

Дослівно: "Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 серпня 2023 року "Про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

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Деталі: Контроль за виконанням рішення покладено указом на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Що передувало:

30 серпня на засіданні Ради національної безпеки та оборони ухвалили рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості ухвалених в період із 24.02.22 року рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були та можуть бути повʼязані з корупційними порушеннями.

Міністерство охорони здоров'я та правоохоронні органи 7 вересня заявили, що перевірять видані після початку повномасштабного вторгнення рішення ВЛК про обмежену придатність до військової служби.

1 вересня, секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що імена лікарів, які виписували фальшиві документи про непридатність до військової служби, та ухилянтів, яким їх видавали, буде оприлюднено.