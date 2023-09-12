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Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года

"Украинская правда"Вторник, 12 сентября 2023, 20:18
Зеленский подписал указ о проверке всех решений ВВК с 24 февраля 2022 года
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ОПУ

Владимир Зеленский подписал указ о проверке всех решений военно-врачебных комиссий с 24 февраля 2022 года.

Источник: Указ президента №576/2023

Дословно: "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 августа 2023 года "О военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины".

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Детали: Контроль за выполнением решения возложен указом на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что предшествовало:

  • 30 августа на заседании Совета национальной безопасности и обороны приняли решение провести комплексную проверку обоснованности принятых в период с 24.02.22 года решений ВВК по инвалидности и непригодности к военной службе, которые были и могут быть связаны с коррупционными нарушениями.
  • Министерство здравоохранения и правоохранительные органы 7 сентября заявили, что проверят выданные после начала полномасштабного вторжения решения ВВК об ограниченной годности к военной службе.
  • 1 сентября, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что имена врачей, которые выписывали фальшивые документы о непригодности к военной службе, и уклонистов, которым их выдавали, будут обнародованы.

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Темы: указы
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