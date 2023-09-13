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В Севастополе горит десантный корабль класса "Ропуха" и субмарина "Кило" – эксперты OSINT

Алена МазуренкоСреда, 13 сентября 2023, 09:43
В Севастополе горит десантный корабль класса Ропуха и субмарина Кило – эксперты OSINT
фото: OSINTtechnical

Исследователи OSINT сообщают, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повредили большой десантный корабль класса Ropucha и подводную лодку класса Kilo.

Источник: OSINT-исследователь MT Anderson и аналитики OSINTtechnical в сети Х

Дословно OSINT: "Похоже, что утром украинские войска успешно атаковали доки Севастопольского судостроительного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса "Кило" и десантным кораблем класса "Ропуха".

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Детали: Речь идет о большом десантном корабле проекта 775 (Ropucha), которые строились на верфи Stocznia Polnocna в Польше и субмарине класса Kilo.

Исследователи также публикуют фото, где утверждают, что на нем горит десантный корабль проекта 775.

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Эти суда были в сухом доке Севастополя по состоянию на утро 12 сентября.

Обновлено: Позже российские паблики в Telegram со ссылкой на источники сообщили, что в результате атаки повредили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Оккупанты также заявили, что погибли 2 сотрудника завода, 26 - пострадавших. В то же время официальных данных о погибших не было.

Подводные лодки класса "Кило" - собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подводных лодок: субмарин проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

Большие десантные корабли проекта 775 - по кодификации НАТО - Ropucha (польск. лягушка) - серия больших десантных кораблей (БДК) 2-го ранга ближней и дальней морской зоны, построенных в Польше для ВМФ СССР.

Корабли предназначены для высадки морского десанта и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота.

Справка: Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Напомним:

  • В ночь на 13 сентября оккупационная "власть" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.
  • В ночь на 4 августа СБУ совместно с ВМС ВСУ катерами-камикадзе успешно поразили российский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Этот корабль также относится к большим десантным кораблям проекта 775 (Ropucha). Всего в рамках этой программы было построено 25 судов проекта 775, и еще три модернизированных 775М (775/III), которые отличались вооружением - последний из кораблей был спущен на воду в 1990 году.

Темы: КрымфлотРосcиявзрыв
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