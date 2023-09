В Севастополе горит десантный корабль класса "Ропуха" и субмарина "Кило" – эксперты OSINT

Исследователи OSINT сообщают, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повредили большой десантный корабль класса Ropucha и подводную лодку класса Kilo.

Источник: OSINT-исследователь MT Anderson и аналитики OSINTtechnical в сети Х

Дословно OSINT: "Похоже, что утром украинские войска успешно атаковали доки Севастопольского судостроительного завода, которые, вероятно, заняты российской подводной лодкой класса "Кило" и десантным кораблем класса "Ропуха".

Appears that Ukrainian forces have successfully hit the Sevastopol Shipyard drydocks this morning, likely occupied by a Russian Kilo-class sub and Ropucha landing ship. pic.twitter.com/wNJHaVfF3t — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Детали: Речь идет о большом десантном корабле проекта 775 (Ropucha), которые строились на верфи Stocznia Polnocna в Польше и субмарине класса Kilo.

Исследователи также публикуют фото, где утверждают, что на нем горит десантный корабль проекта 775.

Эти суда были в сухом доке Севастополя по состоянию на утро 12 сентября.

Обновлено: Позже российские паблики в Telegram со ссылкой на источники сообщили, что в результате атаки повредили большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическую подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Оккупанты также заявили, что погибли 2 сотрудника завода, 26 - пострадавших. В то же время официальных данных о погибших не было.

Russian Ropucha-class LST on fire in the Sevastopol drydock pic.twitter.com/boyCrt91xw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

Подводные лодки класса "Кило" - собирательное обозначение, принятое в NATO для двух проектов российских подводных лодок: субмарин проекта 877 "Палтус" и проекта 636 "Варшавянка".

Большие десантные корабли проекта 775 - по кодификации НАТО - Ropucha (польск. лягушка) - серия больших десантных кораблей (БДК) 2-го ранга ближней и дальней морской зоны, построенных в Польше для ВМФ СССР.

Корабли предназначены для высадки морского десанта и переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. Корабли этого проекта являются основой российского десантного флота.

🇷🇺BSF: SEVASTOPOL🇷🇺

0.5M📷 from 12 Sep 2023 (07:35UTC) of Sevastopol. Let's see what the daylight brings but as of the morning of the 12th, a few key vessels in port⬇️

Admiral Makarov (Grigorovich Class)

Pr 21631 Buyan-M

Ropucha Class

...and in dry dock

1x Ropucha and 1x KILO pic.twitter.com/k5luffhdvd — MT Anderson (@MT_Anderson) September 13, 2023

Справка: Севморзавод – это судостроительный Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, на котором строят и ремонтируют корабли Черноморского флота России.

Additional footage of the already burning Sevastopol Shipyard drydocks taking another Ukrainian missile hit earlier this morning. pic.twitter.com/XMuGwDmkpQ — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 13, 2023

