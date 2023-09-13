"Бавовна" в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам в контексті "бавовни" в тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую пілотам Повітряних сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!

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Далі буде..."

Деталі: Повітряні сили офіційно не коментують вищевказані події.

Що передувало: В ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

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Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo.