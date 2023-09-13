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"Бавовна" в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 10:31
Бавовна в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам в контексті "бавовни" в тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую  пілотам Повітряних сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!

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Далі буде..."

 

Деталі: Повітряні сили офіційно не коментують вищевказані події.

Що передувало: В ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. 

Теми: КримвійнаПовітряні сили ЗСУ
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