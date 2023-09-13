Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Бавовна" в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам

Валентина РоманенкоСереда, 13 вересня 2023, 10:31
Бавовна в Севастополі: командувач Повітряних сил ЗСУ подякував пілотам
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ПОВІТРЯНИХ СИЛ

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук подякував українським пілотам в контексті "бавовни" в тимчасово окупованому Севастополі.

Джерело: Олещук у Telegram

Пряма мова: "А поки окупантів "штормить" і вони досі оговтуються від нічної бавовни у Севастополі, подякую  пілотам Повітряних сил Збройних Сил України за чудову бойову роботу!

Реклама:

Далі буде..."

 

Деталі: Повітряні сили офіційно не коментують вищевказані події.

Що передувало: В ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідники OSINT повідомили, що на судноремотному заводі в окупованому Севастополі пошкоджено великий десантний корабель класу Ropucha та підводний човен класу Kilo. 

Теми: КримвійнаПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки

Вкрав золото та срібло з ППО: судитимуть ексдиректора оборонного заводу у Львові

Україна вперше пройде зиму за рахунок газу власного видобутку - Нафтогаз

Зеленський навряд чи відправить Резнікова послом у Лондон – джерела

фотоЗСУ ліквідували командувача штабу ЧФ під час удару по Севастополю - ССО

відеоСили оборони взяли в полон колишнього мера міста РФ

Усі новини...
Крим
У Севастополі горить десантний корабель класу Ropucha і субмарина Kilo – експерти OSINT
У Севастополі горить судноремонтний завод, окупанти заявляють про атаку ракетами й катерами
Окупанти вчергове перекривали Кримський міст
Останні новини
17:12
фотоДовічне отримав працівник оборонного заводу, який навів ракети на Запоріжжя
17:11
Орбан знову пригрозив Україні через права угорської меншини
17:06
відеоНа Дніпропетровщині затримали чоловіка, якого підозрюють у зґвалтуванні і вбивстві школярки
16:59
Закупівлі Міноборони через Prozorro зекономили 5 мільярдів – Мінекономіки
16:57
Авіаудар РФ по Бериславу: зросла кількість загиблих
16:45
Страйкуючих сценаристів Голлівуду повернули до роботи, але актори продовжують страйк
16:37
Ведучі "1+1" та ексміністр культури Ткаченко попросили взяти Коломойського на поруки
16:36
Lego полишив спроби відмовитися від пластику на основі нафти у своїх іграшках
16:36
Побиття трансгендерної військової у Львові: справу передали до суду
16:30
За нинішнього стану будівельної галузі Україна не відновить Каховську ГЕС - дослідження
Усі новини...
Реклама: