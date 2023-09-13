"Бавовна" в Севастополе: командующий Воздушных сил ВСУ поблагодарил пилотов

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов в контексте "бавовны" во временно оккупированном Севастополе.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь: "А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночной "бавовны" в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных сил Вооруженных сил Украины за прекрасную боевую работу!

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Продолжение следует..."

Детали: Воздушные силы официально не комментируют вышеуказанные события.

Что предшествовало: В ночь на 13 сентября оккупационная "власть" Севастополя сообщила о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.

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Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе поврежден большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo.