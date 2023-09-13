Загибель людей перед зачиненим укриттям: директора департаменту КМДА відсторонили

Директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука відсторонили від посади до 16 жовтня у справі про загибель людей через недопуск їх до укриття.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратура, Суспільне

Дослівно прокуратура: "Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА (Романа Ткачука - ред.), який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки".

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Деталі: Як повідомляє Суспільне, на думку прокуратури, він, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків у справі.

Прокурорка Деснянської окружної прокуратури Яна Луцишина пояснила, що більшість працівників департаменту Муніципальної безпеки допитані в рамках вказаного провадження, як свідки. Тому директор має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими, і це був один із аргументів для відсторонення.

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