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Загибель людей перед зачиненим укриттям: директора департаменту КМДА відсторонили

Тетяна ЛозовенкоСереда, 13 вересня 2023, 14:19
Загибель людей перед зачиненим укриттям: директора департаменту КМДА відсторонили
Директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук, Суспільне

Директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука відсторонили від посади до 16 жовтня у справі про загибель людей через недопуск їх до укриття.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратура, Суспільне

Дослівно прокуратура: "Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА (Романа Ткачука - ред.), який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки". 

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Деталі: Як повідомляє Суспільне, на думку прокуратури, він, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків у справі.

Прокурорка Деснянської окружної прокуратури Яна Луцишина пояснила, що більшість працівників департаменту Муніципальної безпеки допитані в рамках вказаного провадження, як свідки. Тому директор має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими, і це був один із аргументів для відсторонення. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження.  Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені
  • За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки бомбосховищ. 
  • Правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.

Теми: Київукриттяпрокуратура
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