Загибель людей перед зачиненим укриттям: директора департаменту КМДА відсторонили
Директора департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука відсторонили від посади до 16 жовтня у справі про загибель людей через недопуск їх до укриття.
Джерело: пресслужба Київської міської прокуратура, Суспільне
Дослівно прокуратура: "Київський апеляційний суд за апеляційною скаргою прокурора Деснянської окружної прокуратури міста Києва скасував рішення суду першої інстанції та відсторонив від посади директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА (Романа Ткачука - ред.), який підозрюється у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки".
Деталі: Як повідомляє Суспільне, на думку прокуратури, він, перебуваючи на посаді, може впливати на свідків у справі.
Прокурорка Деснянської окружної прокуратури Яна Луцишина пояснила, що більшість працівників департаменту Муніципальної безпеки допитані в рамках вказаного провадження, як свідки. Тому директор має безпосередній зв’язок зі своїми підлеглими, і це був один із аргументів для відсторонення.
Передісторія:
- У ніч на 1 червня 2023 року під час ракетної атаки російських окупантів у столиці загинули троє людей, у тому числі дитина 2013 року народження. Мешканці намагалися потрапити до укриття поліклініки у Деснянському районі, але двері були зачинені.
- За цим фактом було розпочато кримінальне провадження. А влада вирішила провести перевірки бомбосховищ.
- Правоохоронці повідомили про підозру директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Роману Ткачуку.