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Гибель людей перед закрытым укрытием: директора департамента КГГА отстранили

Татьяна ЛозовенкоСреда, 13 сентября 2023, 14:19
Гибель людей перед закрытым укрытием: директора департамента КГГА отстранили
Директор департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, Суспільне

Директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука отстранили от должности до 16 октября по делу о гибели людей из-за недопуска их к укрытию.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Суспільне

Дословно прокуратура: "Киевский апелляционный суд по апелляционной жалобе прокурора Деснянской окружной прокуратуры города Киева отменил решение суда первой инстанции и отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА (Романа Ткачука - ред.), который подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия". 

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Детали: Как сообщает Суспильне, по мнению прокуратуры, он, находясь в должности, может влиять на свидетелей по делу.

Прокурор Деснянской окружной прокуратуры Яна Луцишина объяснила, что большинство работников департамента Муниципальной безопасности допрошены в рамках указанного производства, как свидетели. Поэтому директор имеет непосредственную связь со своими подчиненными, и это был один из аргументов для отстранения.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
  • По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
  • Правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.

Темы: Киевукрытиепрокуратура
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