Гибель людей перед закрытым укрытием: директора департамента КГГА отстранили
Директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука отстранили от должности до 16 октября по делу о гибели людей из-за недопуска их к укрытию.
Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Суспільне
Дословно прокуратура: "Киевский апелляционный суд по апелляционной жалобе прокурора Деснянской окружной прокуратуры города Киева отменил решение суда первой инстанции и отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА (Романа Ткачука - ред.), который подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия".
Детали: Как сообщает Суспильне, по мнению прокуратуры, он, находясь в должности, может влиять на свидетелей по делу.
Прокурор Деснянской окружной прокуратуры Яна Луцишина объяснила, что большинство работников департамента Муниципальной безопасности допрошены в рамках указанного производства, как свидетели. Поэтому директор имеет непосредственную связь со своими подчиненными, и это был один из аргументов для отстранения.
Предыстория:
- В ночь на 1 июня 2023 года во время ракетной атаки российских оккупантов в столице погибли три человека, в том числе ребенок 2013 года рождения. Жители пытались попасть в укрытие поликлиники в Деснянском районе, но двери были закрыты.
- По данному факту было начато уголовное производство. А власти решили провести проверки бомбоубежищ.
- Правоохранители сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роману Ткачуку.