Гибель людей перед закрытым укрытием: директора департамента КГГА отстранили

Директора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Романа Ткачука отстранили от должности до 16 октября по делу о гибели людей из-за недопуска их к укрытию.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры, Суспільне

Дословно прокуратура: "Киевский апелляционный суд по апелляционной жалобе прокурора Деснянской окружной прокуратуры города Киева отменил решение суда первой инстанции и отстранил от должности директора Департамента муниципальной безопасности КГГА (Романа Ткачука - ред.), который подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия".

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Детали: Как сообщает Суспильне, по мнению прокуратуры, он, находясь в должности, может влиять на свидетелей по делу.

Прокурор Деснянской окружной прокуратуры Яна Луцишина объяснила, что большинство работников департамента Муниципальной безопасности допрошены в рамках указанного производства, как свидетели. Поэтому директор имеет непосредственную связь со своими подчиненными, и это был один из аргументов для отстранения.

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