Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані

Російські ресурси поширюють фейки про нібито підготовку Україною теракту в Умані 15 вересня на святкуванні Рош га-Шана.

Джерело: пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України в Telegram

Деталі: За інформацією Центру, російські пабліки поширюють інформацію про те, що нібито "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.

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За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію.



Дослівно: "Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації."

Передісторія:

В Умань станом на ранок 13 вересня прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на свято Рош га-Шана.

З 11 вересня у місті запрацював особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом у зв’язку зі святкуванням Рош га-Шана.