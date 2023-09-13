Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані

"Українська правда"Середа, 13 вересня 2023, 21:31
Росіяни поширюють фейки про нібито підготовку теракту Україною в Умані
фото - центр протидії дезінформації

Російські ресурси поширюють фейки про нібито підготовку Україною теракту в Умані 15 вересня на святкуванні Рош га-Шана.

Джерело: пресслужба Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України в Telegram

Деталі: За інформацією Центру, російські пабліки поширюють інформацію про те, що  нібито "київський режим" планує влаштувати теракт в Умані, де 15 вересня зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.

Реклама:

За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити Росію.

Дослівно: "Центр протидії дезінформації закликає не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватись правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації."

Передісторія:

  • В Умань станом на ранок 13 вересня прибули вже 11 тисяч прочан-хасидів на свято Рош га-Шана.
  • З 11 вересня у місті запрацював особливий режим в’їзду, виїзду та пересування містом у зв’язку зі святкуванням Рош га-Шана.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: хасидиУманьРосіяЧеркаська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
хасиди
В Умань уже прибули 11 тисяч хасидів
В Умані запрацював особливий режим через прибуття паломників
В Умані перед Рош га-Шана вводять особливий режим, заборонять продаж алкоголю
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: