Россияне распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани
Российские ресурсы распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани 15 сентября на праздновании Рош га-Шана.
Источник: пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Telegram
Детали: По информации Центра, российские паблики распространяют информацию о том, что якобы "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош га-Шана.
По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона вроде бы планирует обвинить Россию.
Дословно: "Центр противодействия дезинформации призывает не подвергаться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации."
Предыстория:
- В Умань по состоянию на утро 13 сентября прибыли уже 11 тысяч паломников-хасидов в праздник Рош га-Шана.
- С 11 сентября в городе заработал особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с празднованием Рош га-Шана.