Россияне распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани

Российские ресурсы распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани 15 сентября на праздновании Рош га-Шана.

Источник: пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Telegram

Детали: По информации Центра, российские паблики распространяют информацию о том, что якобы "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош га-Шана.

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По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона вроде бы планирует обвинить Россию.

Дословно: "Центр противодействия дезинформации призывает не подвергаться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации."

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