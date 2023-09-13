Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани

"Украинская правда"Среда, 13 сентября 2023, 21:31
Россияне распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани

Российские ресурсы распространяют фейки о якобы подготовке Украиной теракта в Умани 15 сентября на праздновании Рош га-Шана.

Источник: пресс-служба Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины в Telegram

Детали: По информации Центра, российские паблики распространяют информацию о том, что якобы "киевский режим" планирует устроить теракт в Умани, где 15 сентября соберутся десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош га-Шана.

Реклама:

По словам пропагандистов, после теракта украинская сторона вроде бы планирует обвинить Россию.

Дословно: "Центр противодействия дезинформации призывает не подвергаться враждебным манипуляциям, реагировать на сигналы воздушной тревоги, соблюдать правила безопасности и доверять только источникам верифицированной информации."

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В Умань по состоянию на утро 13 сентября прибыли уже 11 тысяч паломников-хасидов в праздник Рош га-Шана.
  • С 11 сентября в городе заработал особый режим въезда, выезда и передвижения по городу в связи с празднованием Рош га-Шана.

Темы: хасидыУманьРосcияЧеркасская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения

В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

Все новости...
хасиды
В Умань уже прибыли 11 тысяч хасидов
В Умани заработал особый режим из-за прибытия паломников
В Умани перед Рош ха-Шана вводят особый режим, запретят продажу алкоголя
Последние новости
10:16
В Сербии проводят перевыборы на 30 избирательных участках
10:13
Владелец "Global Spirits" о подозрении СБУ: Надеюсь, это ошибка, а не рейдерство
10:04
Сын должен появиться на свет 24 февраля. История военных, которые встретили любовь на войне
09:38
Минобороны РФ заявило о попытке атаковать Крым беспилотным катером
09:28
Россия хочет "конкретных доказательств" от Польши по ракете, прежде чем давать объяснения
09:00
видеоРоссия дроном уничтожила административное здание в Херсоне
08:46
В Запорожье, Днепре и Одессе – день траура. В Запорожье от атаки погибли 9 человек
08:31
Умеров и Остин поговорили о жестокой атаке России и ситуации на фронте
08:22
Польша еще на месяц продлила контроль на границе со Словакией
07:54
Администрация Байдена снова обошла Конгресс в вопросе продажи боеприпасов Израилю
Все новости...
Реклама: