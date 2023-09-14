Контрнаступ: ISW проаналізував, на яких напрямках захисники просуваються вперед
Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дані з відкритих джерел, вказують на просування українських захисників на заході Запорізької області і в районі Бахмута 13 вересня.
Джерело: ISW
Деталі: Аналітики зазначають, що українські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області і, за повідомленнями, 13 вересня просунулися в районі Бахмута на тлі контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту.
Геолокаційні дані, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області.
В огляді вказують: український Генеральний штаб повідомив 13 вересня, що українські сили досягли часткових успіхів біля Роботиного, а також біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) на Бахмутському напрямку.
Також у звіті наводять слова російських так званих "воєнкорів", один із яких стверджує, що російські війська відійшли з кількох невстановлених позицій поблизу Кліщіївки і закріпилися на оборонних позиціях за залізничною лінією на схід від селища.
Крім того, росіяни кажуть, що бої тривають у Кліщіївці та на північ від неї, і що окупанти утримують позиції на північно-східній околиці селища.
Ще російські "воєнкори" стверджували, що більша частина Кліщіївки наразі перебуває у "сірій зоні".
Ключові висновки ISW за 13 вересня:
- Українські війська завдали ракетних ударів по окупованому Севастополю 13 вересня, пошкодивши російський десантний корабель, підводний човен класу "Кіло" та портову інфраструктуру.
- Українські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області, а також, за повідомленнями, в районі Бахмута на тлі триваючих контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту 13 вересня.
- У ніч з 12 на 13 вересня російські війська здійснили серію ударів з безпілотників "Шахед-131/136" по Сумській та Одеській областях.
- Путін, ймовірно, стурбований тим, що відносини Росії з Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення від санкцій.
- За повідомленнями, Міністерство оборони Росії тимчасово зірвало ротацію сил групи "Вагнера" в Сирії на тлі повідомлень про те, що МО РФ намагається своїми силами підмінити операції ПВК в Сирії.
- Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні на заході Донецької та сході Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
- Повідомлення із західних і російських джерел вказують на те, що Росія обійшла деякі західні санкції, збільшивши виробництво озброєнь, але все ще намагається виробляти зброю такими темпами, яких вимагає війна в Україні.
- Головне управління військової розвідки України опублікувало кадри, на яких видно, як 12 вересня ГУР і українські партизани завдали удару з безпілотника по російському паспортному столу в окупованому Енергодарі Запорізької області.