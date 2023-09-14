Контрнаступ: ISW проаналізував, на яких напрямках захисники просуваються вперед

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дані з відкритих джерел, вказують на просування українських захисників на заході Запорізької області і в районі Бахмута 13 вересня.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області і, за повідомленнями, 13 вересня просунулися в районі Бахмута на тлі контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту.

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Геолокаційні дані, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області.

В огляді вказують: український Генеральний штаб повідомив 13 вересня, що українські сили досягли часткових успіхів біля Роботиного, а також біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) на Бахмутському напрямку.

Також у звіті наводять слова російських так званих "воєнкорів", один із яких стверджує, що російські війська відійшли з кількох невстановлених позицій поблизу Кліщіївки і закріпилися на оборонних позиціях за залізничною лінією на схід від селища.

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Крім того, росіяни кажуть, що бої тривають у Кліщіївці та на північ від неї, і що окупанти утримують позиції на північно-східній околиці селища.

Ще російські "воєнкори" стверджували, що більша частина Кліщіївки наразі перебуває у "сірій зоні".

Ключові висновки ISW за 13 вересня: