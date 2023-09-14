Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Контрнаступ: ISW проаналізував, на яких напрямках захисники просуваються вперед

Ольга Глущенко Четвер, 14 вересня 2023, 04:30
Контрнаступ: ISW проаналізував, на яких напрямках захисники просуваються вперед
українські захисники, фото Ельдара Сарахмана, УП

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши дані з відкритих джерел, вказують на просування українських захисників на заході Запорізької області і в районі Бахмута 13 вересня.

Джерело: ISW

Деталі: Аналітики зазначають, що українські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області і, за повідомленнями, 13 вересня просунулися в районі Бахмута на тлі контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту.

Реклама:

Геолокаційні дані, опубліковані 12 вересня, вказують на те, що українські сили досягли обмежених успіхів на південь від Роботиного (12 км на південь від Оріхова) в західній частині Запорізької області.

В огляді вказують: український Генеральний штаб повідомив 13 вересня, що українські сили досягли часткових успіхів біля Роботиного, а також біля Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута), Андріївки (10 км на південний захід від Бахмута) та Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута) на Бахмутському напрямку.

Також у звіті наводять слова російських так званих "воєнкорів", один із яких стверджує, що російські війська відійшли з кількох невстановлених позицій поблизу Кліщіївки і закріпилися на оборонних позиціях за залізничною лінією на схід від селища.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, росіяни кажуть, що бої тривають у Кліщіївці та на північ від неї, і що окупанти утримують позиції на північно-східній околиці селища.

Ще російські "воєнкори" стверджували, що більша частина Кліщіївки наразі перебуває у "сірій зоні".

Ключові висновки ISW за 13 вересня:

  • Українські війська завдали ракетних ударів по окупованому Севастополю 13 вересня, пошкодивши російський десантний корабель, підводний човен класу "Кіло" та портову інфраструктуру.
  • Українські війська просунулися вперед у західній частині Запорізької області, а також, за повідомленнями, в районі Бахмута на тлі триваючих контрнаступальних операцій на обох ділянках фронту 13 вересня.
  • У ніч з 12 на 13 вересня російські війська здійснили серію ударів з безпілотників "Шахед-131/136" по Сумській та Одеській областях.
  • Путін, ймовірно, стурбований тим, що відносини Росії з Північною Кореєю можуть поставити під загрозу існуючі схеми ухилення від санкцій.
  • За повідомленнями, Міністерство оборони Росії тимчасово зірвало ротацію сил групи "Вагнера" в Сирії на тлі повідомлень про те, що МО РФ намагається своїми силами підмінити операції ПВК в Сирії.
  • Російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, поблизу Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк, у прикордонній зоні на заході Донецької та сході Запорізької областей, а також у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.
  • Повідомлення із західних і російських джерел вказують на те, що Росія обійшла деякі західні санкції, збільшивши виробництво озброєнь, але все ще намагається виробляти зброю такими темпами, яких вимагає війна в Україні.
  • Головне управління військової розвідки України опублікувало кадри, на яких видно, як 12 вересня ГУР і українські партизани завдали удару з безпілотника по російському паспортному столу в окупованому Енергодарі Запорізької області.

Теми: контрнаступЗапорізька областьБахмут
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ і поліція прийшли з обшуками до Ужгородської міськради

інфографікаПереважна більшість українців виступають проти відставки Залужного – опитування

Зеленський призначив нову представницю у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до Нового року

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Усі новини...
Кулеба про надання Україні ракет ATACMS і Taurus: Є просування вперед
Путін "з радістю" прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Пхеньян – ЗМІ
Пентагон створює в Україні команду для моніторингу використання допомоги США
Блінкен: Мета США – завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні
Останні новини
13:10
В Україні в найближчі дні очікуються дощі зі снігом
13:07
Суд ЄС залишив санкції проти Абрамовича в силі, які російський олігарх оскаржував
13:05
Україна в 2024 році виробить не лише мільйон FPV дронів, а й тисячі ударних із більшою дальністю – Камишін
12:58
фотоНаремонтували на 700 млн збитків: поліція про причини обшуків в Ужгородській міськраді
12:57
У Південній Кореї абітурієнти подали до суду через те, що іспит закінчився на 1,5 хвилини раніше
12:52
Єврокомісар з енергетики попередила ЄС про завершення транзиту російського газу через Україну
12:31
ДТП зі смертю нацгвардійця: суд арештував майно екссудді Тандира
12:25
Контрабанда електронних сигарет на 40 мільйонів: звільнили керівника Чернівецької митниці
12:23
Розвідка Британії: фронт - статичний, Україна зміцнює оборону на більшості ділянках
12:18
Як зрозуміти, що лікар практикує доказову медицину: пояснює МОЗ
Усі новини...
Реклама: