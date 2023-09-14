Контрнаступление: ISW проанализировал, на каких направлениях защитники продвигаются вперед
Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав данные из открытых источников, указывают на продвижение украинских защитников на западе Запорожской области и в районе Бахмута 13 сентября.
Источник: ISW
Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области и, по сообщениям, 13 сентября продвинулись в районе Бахмута на фоне контрнаступательных операций на обоих участках фронта.
Геолокационные данные, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Роботино (12 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области.
В обзоре указывают: украинский Генеральный штаб сообщил 13 сентября, что украинские силы достигли частичных успехов у Роботино, а также у Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) на Бахмутском направлении.
Также в отчете приводятся слова российских так называемых "военкоров", один из которых утверждает, что российские войска отошли с нескольких неустановленных позиций вблизи Клещеевки и закрепились на оборонительных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка.
Кроме того, россияне говорят, что бои продолжаются в Клещеевке и к северу от нее, и что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине поселка.
Еще российские "военкоры" утверждали, что большая часть Клещеевки сейчас находится в "серой зоне".
Ключевые выводы ISW за 13 сентября:
- Украинские войска нанесли ракетные удары по оккупированному Севастополю 13 сентября, повредив российский десантный корабль, подводную лодку класса "Кило" и портовую инфраструктуру.
- Украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области, а также, по сообщениям, в районе Бахмута на фоне продолжающихся контрнаступательных операций на обоих участках фронта 13 сентября.
- В ночь с 12 на 13 сентября российские войска совершили серию ударов с беспилотников "Шахед-131/136" по Сумской и Одесской областям.
- Путин, вероятно, обеспокоен тем, что отношения России с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения от санкций.
- По сообщениям, Министерство обороны России временно сорвало ротацию сил группы "Вагнера" в Сирии на фоне сообщений о том, что МО РФ пытается своими силами подменить операции ЧВК в Сирии.
- Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
- Сообщения из западных и российских источников указывают на то, что Россия обошла некоторые западные санкции, увеличив производство вооружений, но все еще пытается производить оружие такими темпами, которых требует война в Украине.
- Главное управление военной разведки Украины опубликовало кадры, на которых видно, как 12 сентября ГУР и украинские партизаны нанесли удар с беспилотника по российскому паспортному столу в оккупированном Энергодаре Запорожской области.