Контрнаступление: ISW проанализировал, на каких направлениях защитники продвигаются вперед

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав данные из открытых источников, указывают на продвижение украинских защитников на западе Запорожской области и в районе Бахмута 13 сентября.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области и, по сообщениям, 13 сентября продвинулись в районе Бахмута на фоне контрнаступательных операций на обоих участках фронта.

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Геолокационные данные, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Роботино (12 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области.

В обзоре указывают: украинский Генеральный штаб сообщил 13 сентября, что украинские силы достигли частичных успехов у Роботино, а также у Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) на Бахмутском направлении.

Также в отчете приводятся слова российских так называемых "военкоров", один из которых утверждает, что российские войска отошли с нескольких неустановленных позиций вблизи Клещеевки и закрепились на оборонительных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка.

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Кроме того, россияне говорят, что бои продолжаются в Клещеевке и к северу от нее, и что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине поселка.

Еще российские "военкоры" утверждали, что большая часть Клещеевки сейчас находится в "серой зоне".

Ключевые выводы ISW за 13 сентября: