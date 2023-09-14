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Контрнаступление: ISW проанализировал, на каких направлениях защитники продвигаются вперед

Ольга ГлущенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 04:30
Контрнаступление: ISW проанализировал, на каких направлениях защитники продвигаются вперед
украинские защитники, фото Эльдара Сарахмана, УП

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав данные из открытых источников, указывают на продвижение украинских защитников на западе Запорожской области и в районе Бахмута 13 сентября.

Источник: ISW

Детали: Аналитики отмечают, что украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области и, по сообщениям, 13 сентября продвинулись в районе Бахмута на фоне контрнаступательных операций на обоих участках фронта.

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Геолокационные данные, опубликованные 12 сентября, указывают на то, что украинские силы достигли ограниченных успехов к югу от Роботино (12 км к югу от Орехова) в западной части Запорожской области.

В обзоре указывают: украинский Генеральный штаб сообщил 13 сентября, что украинские силы достигли частичных успехов у Роботино, а также у Клещеевки (7 км к юго-западу от Бахмута), Андреевки (10 км к юго-западу от Бахмута) и Курдюмовки (13 км к юго-западу от Бахмута) на Бахмутском направлении.

Также в отчете приводятся слова российских так называемых "военкоров", один из которых утверждает, что российские войска отошли с нескольких неустановленных позиций вблизи Клещеевки и закрепились на оборонительных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка.

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Кроме того, россияне говорят, что бои продолжаются в Клещеевке и к северу от нее, и что оккупанты удерживают позиции на северо-восточной окраине поселка.

Еще российские "военкоры" утверждали, что большая часть Клещеевки сейчас находится в "серой зоне".

Ключевые выводы ISW за 13 сентября:

  • Украинские войска нанесли ракетные удары по оккупированному Севастополю 13 сентября, повредив российский десантный корабль, подводную лодку класса "Кило" и портовую инфраструктуру.
  • Украинские войска продвинулись вперед в западной части Запорожской области, а также, по сообщениям, в районе Бахмута на фоне продолжающихся контрнаступательных операций на обоих участках фронта 13 сентября.
  • В ночь с 12 на 13 сентября российские войска совершили серию ударов с беспилотников "Шахед-131/136" по Сумской и Одесской областям.
  • Путин, вероятно, обеспокоен тем, что отношения России с Северной Кореей могут поставить под угрозу существующие схемы уклонения от санкций.
  • По сообщениям, Министерство обороны России временно сорвало ротацию сил группы "Вагнера" в Сирии на фоне сообщений о том, что МО РФ пытается своими силами подменить операции ЧВК в Сирии.
  • Российские войска проводили наступательные операции вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк, в приграничной зоне на западе Донецкой и востоке Запорожской областей, а также в западной части Запорожской области, но не достигли никаких подтвержденных успехов.
  • Сообщения из западных и российских источников указывают на то, что Россия обошла некоторые западные санкции, увеличив производство вооружений, но все еще пытается производить оружие такими темпами, которых требует война в Украине.
  • Главное управление военной разведки Украины опубликовало кадры, на которых видно, как 12 сентября ГУР и украинские партизаны нанесли удар с беспилотника по российскому паспортному столу в оккупированном Энергодаре Запорожской области.

Темы: контрнаступлениеЗапорожская областьБахмут
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