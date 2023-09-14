Окупанти знову перекрили Кримський міст
Четвер, 14 вересня 2023, 05:35
Вранці 14 вересня окупанти знову повідомили про перекриття руху транспорту Кримським мостом.
Джерело: пропагандистське російське видання РИА-Новости
Деталі: Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, – ідеться в повідомленні.
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Про терміни і причини перекриття моста росіяни традиційно не повідомляють.
Що передувало: Вночі 13 вересня окупанти вчергове перекрили рух транспорту Кримським мостом.
У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.
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