Окупанти знову перекрили Кримський міст

Вранці 14 вересня окупанти знову повідомили про перекриття руху транспорту Кримським мостом.

Джерело: пропагандистське російське видання РИА-Новости

Деталі: Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито, – ідеться в повідомленні.

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Про терміни і причини перекриття моста росіяни традиційно не повідомляють.

Що передувало: Вночі 13 вересня окупанти вчергове перекрили рух транспорту Кримським мостом.

У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок якої пошкоджено два кораблі.