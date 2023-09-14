Оккупанты снова перекрыли Крымский мост

Утром 14 сентября оккупанты снова сообщили о перекрытии движения транспорта по Крымскому мосту.

Источник: пропагандистское российское издание РИА-Новости

Детали: Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, - говорится в сообщении.

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О сроках и причинах перекрытия моста россияне традиционно не сообщают.

Напомним: Ночью 13 сентября оккупанты в очередной раз перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту.

В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами, в результате которой повреждены два корабля.