Удар по Криму: супутник показав ціль - російський "Тріумф" біля Євпаторії

З’явився супутниковий знімок російського комплексу ППО С-400 "Тріумф" в окупованому Криму, який міг бути знищений унаслідок ранкової атаки.

Джерело: Крим. Реалії із посиланням на супутниковий знімок, оприлюднений дослідником Osinttechnical

Деталі: Знімок зроблений два тижні тому. На фото – російська батарея ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.

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Доповнено: Як стверджує Osint-аналітик, локацію цієї батерії злив у мережу минулого року російський турист.

Передісторія:

Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".

Співрозмовники УП в СБУ повідомили, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.