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Удар по Криму: супутник показав ціль - російський "Тріумф" біля Євпаторії

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 14 вересня 2023, 12:35
Удар по Криму: супутник показав ціль - російський Тріумф біля Євпаторії
фото OSINTTECHNICAL

З’явився супутниковий знімок російського комплексу ППО С-400 "Тріумф" в окупованому Криму, який міг бути знищений унаслідок ранкової атаки.

Джерело: Крим. Реалії із посиланням на супутниковий знімок, оприлюднений дослідником Osinttechnical

Деталі: Знімок зроблений два тижні тому. На фото – російська батарея ЗРК (С-400) неподалік Євпаторії.  

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Osinttechnical

Доповнено: Як стверджує Osint-аналітик, локацію цієї батерії злив у мережу минулого року російський турист.

 

Передісторія: 

  • Уранці 14 вересня в окупованій Євпаторії прогриміли вибухи, російське Міноборони заявило про атаку безпілотників на Крим і про спробу атаки морськими дронами патрульного корабля Чорноморського флоту "Сергей Котов".
  • Співрозмовники УП в СБУ повідомили, що в ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.

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Теми: КримППО
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