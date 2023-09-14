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Удар по Крыму: спутник показал цель - российский "Триумф" возле Евпатории

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 12:35
Удар по Крыму: спутник показал цель - российский Триумф возле Евпатории
фото OSINTTECHNICAL

Появился спутниковый снимок российского комплекса ПВО С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму, который мог быть уничтожен в результате утренней атаки.

Источник: Крым. Реалии со ссылкой на спутниковый снимок, обнародованный исследователем Osinttechnical

Детали: Снимок сделан две недели назад.  На фото - российская батарея ЗРК (С-400) недалеко от Евпатории.

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фото Osinttechnical

Дополнено: Как утверждает Osint-аналитик, локацию этой батерии слил в сеть в прошлом году российский турист.

 

Предыстория:

  • Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".
  • Собеседники УП в СБУ сообщили, что в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.

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Темы: КрымПВО
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