Удар по Крыму: спутник показал цель - российский "Триумф" возле Евпатории

Появился спутниковый снимок российского комплекса ПВО С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму, который мог быть уничтожен в результате утренней атаки.

Источник: Крым. Реалии со ссылкой на спутниковый снимок, обнародованный исследователем Osinttechnical

Детали: Снимок сделан две недели назад. На фото - российская батарея ЗРК (С-400) недалеко от Евпатории.

Реклама:

фото Osinttechnical

Дополнено: Как утверждает Osint-аналитик, локацию этой батерии слил в сеть в прошлом году российский турист.

Предыстория:

Утром 14 сентября в оккупированной Евпатории прогремели взрывы, российское Минобороны заявило об атаке беспилотников на Крым и о попытке атаки морскими дронами патрульного корабля Черноморского флота "Сергей Котов".

Собеседники УП в СБУ сообщили, что в ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС провели уникальную спецоперацию возле Евпатории - "отминусовали" российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 млрд долларов.