В Умань прибыла полиция Израиля на период празднования Рош ха-Шана, они будут нести службу совместно с украинскими коллегами.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

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Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии".

Детали: За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тысяч 726 паломников-хасидов. Всего ожидается прибытие всего около 30 тысяч паломников.

В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

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До 19 сентября развернут сводный отряд ГСЧС в Черкасской области, а также привлечены передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки.

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