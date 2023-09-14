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Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 14 сентября 2023, 13:45
Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана
фото МВД

В Умань прибыла полиция Израиля на период празднования Рош ха-Шана, они будут нести службу совместно с украинскими коллегами.

Источник: пресс-служба Министерства внутренних дел

Дословно: "Полиция Израиля прибыла в Умань на период празднования Рош ха-Шана. Совместно с украинскими полицейскими они несут службу в местах паломничества хасидов.

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Уже сегодня иностранные коллеги заступят на патрулирование вместе с украинскими полицейскими и военнослужащими Национальной гвардии".

Детали: За сутки государственную границу в пунктах пропуска пересекли 8 тысяч 726 паломников-хасидов. Всего ожидается прибытие всего около 30 тысяч паломников.

В местах массового скопления паломников осуществляется круглосуточное дежурство на 7 постах. Дополнительно привлечены пешие патрули ГСЧС.

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До 19 сентября развернут сводный отряд ГСЧС в Черкасской области, а также привлечены передвижной пункт управления ГСЧС, тактический пожарный робот, кинологический расчет и расчет на специальной машине радиационной и химической разведки.

 
фото мвд

Что предшествовало: 

  • 13 сентября стало известно, что в Умань Черкасской области прибыли уже 11 тысяч паломников-хасидов на праздник Рош ха-Шана
  • В прошлом году, несмотря на войну в Украине, на празднование Рош ха-Шана в Умань прибыло 29 тысяч хасидов.

Темы: ИзраильУманьхасидыполиция
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