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В Украине погиб командир элитного российского полка

"Украинская правда"Пятница, 15 сентября 2023, 03:37
В Украине погиб командир элитного российского полка
Фото иллюстративное Сurrenttime

Во время боя в Украине погиб командир российского 247-го гвардейского десантно-штурмового полка Василий Попов.

Источник: Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на сообщения российских военных

Детали: Эксперты предполагают, что вероятно Василий Попов в августе или сентябре сменил Петра Попова на посту командира 247-го полка.

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Василий Попов является вторым командиром 247-го полка, который погиб во время боевых действий в Украине.

Подразделения 247-го полка действуют в районе границы Донецко-Запорожской области. 

ISW ранее оценивал, что относительно элитные силы ДШП проводят ограниченные контратаки на критических участках фронта. Смерть Василия Попова подтверждает оценку ISW о том, что контратаки, вероятно, еще больше ослабят эти подразделения.

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Предыстория:

Другой командир этого полка, полковник Константин Зизевский погиб весной 2022 года.



Темы: войнаРосcия
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