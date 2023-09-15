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СБУ нашла у Шуфрича документ со схемой автономии Донбасса – источник

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 14:28
СБУ нашла у Шуфрича документ со схемой автономии Донбасса – источник
фото, предоставленное УП источником

У народного депутата Нестора Шуфрича, избранного от пророссийской партии ОПЗЖ, продолжается обыск: СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей.

Источник: собеседник УП в спецслужбе

Детали: По словам источника УП, документ предусматривает переименование этих областей Украины в так называемые "края", широкую автономию, проведение выборов, формирование отдельного правительства и парламента.

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Под документом, датированным июлем 2014 года, стоят подписи лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича, как свидетельствуют предоставленные источником фото.

 
 
 
 

Что предшествовало: В пятницу 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.

По словам источников УП, действующего нардепа проверяют на причастность к государственной измене.

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По данным следствия, Шуфрич сотрудничал с сотрудником ФСБ РФ и бывшим народным депутатом Владимиром Сивковичем.

Темы: ШуфричСБУ
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