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Шуфричу объявили подозрение в госизмене

Валентина РоманенкоПятница, 15 сентября 2023, 14:45
Шуфричу объявили подозрение в госизмене
фото СБУ

Служба безопасности Украины заявляет, что совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрала аргументированную доказательную базу об антиукраинской деятельности действующего народного депутата Нестора Шуфрича.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП

Детали: Официально сообщается, что по материалам спецслужбы прокуроры ОГП вручили нардепу сообщение о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

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Дословно спецслужба: "Как свидетельствуют материалы расследования, Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задание бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича, агента ФСБ, задача которого - координация российской агентуры в Украине.

Напомним, что Сивкович сбежал в Москву в 2014 году и создал "кротоферму" для подрывной деятельности против нашего государства. Именно он курировал бывшего начальника Управления СБУ в АРК Крым Олега Кулинича, которого подозревают в государственной измене и которого задерживал лично глава Службы безопасности Василий Малюк.

Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы Кремля о том, что украинское государство - якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история и что украинцы и россияне - якобы "один народ". Таким образом Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе".

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Детали: Уточняется, что сейчас по местам жительства нардепа и у его близкого окружения осуществляется 45 обысков.

Досудебное расследование продолжается. Санкция статьи предусматривает до 15 лет тюрьмы.

Что предшествовало: В пятницу 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.

Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.

Темы: ШуфричСБУгосизмена
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