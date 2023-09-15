Украинский блогер из России передал спецслужбам РФ данные для ракетных ударов по Николаеву
Служба безопасности Украины разоблачила новые преступления блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России: он добывал информацию для корректировки ракетных ударов агрессора по Николаеву.
Источник: Служба безопасности Украины, Николаевская областная прокуратура
Детали: Весной сотрудники СБУ задокументировали его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб.
Теперь установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ.
Прокуратура отмечает, что 48-летний житель Сумской области, которого теперь подозревают в государственной измене, с 2014 года находится на территории РФ.
Для наведения вражеского оружия на город Николаев фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену.
Полученные от бывшего чиновника сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб.
Больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории города.
Также прокурор-предатель "сливал" россиянам информацию о суточных паролях на украинских блокпостах, данные о российских военнопленных, местах их содержания и данные о погибших военнослужащих.
По данным следствия, коммуникация между Подолякой и его информатором происходила через Телеграмм-канал в виде текстовых сообщений.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Специальное досудебное расследование осуществляется следователями Управления СБУ в Николаевской области.