В Андріївці ніде встановити прапор, вона знищена – 3-тя ОШБр

Внаслідок бойових дій село Андріївка неподалік Бахмута повністю зруйноване.

Джерело: пресофіцер третьої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, Суспільне із посиланням на коментар старости Іванівського Старостинського округу Олени Данько, Associated Press

Пряма мова пресофіцера: "Звільнена (Андріївка - ред.). На жаль, вона в таком стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток.

Реклама:

… Самої Андріївки там вже немає. Давайте констатувати факт: вона повністю знищена. Але як місцевість, квадрат – важлива.

Це (контроль над Андріївкою - ред.) важливий крок, після якого можна робити ще кроки, щоб оточувати".

Деталі: За його словами, росіяни під час оборони сильно замінували цю територію, тому українські військові просувались до неї дуже обережно, щоб зберегти "максимальну кількість бійців".

ВІДЕО ДНЯ

Він уточнив, що цивільних в Андріївці немає достатньо давно. Населений пункт сильно постраждав під час зимових атак росіян.

Староста Іванівського Старостинського округу Олена Данько у коментарі "Суспільному" також повідомила, що всі люди евакуювалися в інші регіони України. За її словами, бойові дії там почалися в вересні 2022 року. На момент окупації цивільних там вже не було. До початку повномасштабного вторгнення в селі проживали 77 людей.

скрін з мапи deepstate

Передісторія: