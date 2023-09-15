В Андріївці ніде встановити прапор, вона знищена – 3-тя ОШБр
Внаслідок бойових дій село Андріївка неподалік Бахмута повністю зруйноване.
Джерело: пресофіцер третьої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, Суспільне із посиланням на коментар старости Іванівського Старостинського округу Олени Данько, Associated Press
Пряма мова пресофіцера: "Звільнена (Андріївка - ред.). На жаль, вона в таком стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток.
… Самої Андріївки там вже немає. Давайте констатувати факт: вона повністю знищена. Але як місцевість, квадрат – важлива.
Це (контроль над Андріївкою - ред.) важливий крок, після якого можна робити ще кроки, щоб оточувати".
Деталі: За його словами, росіяни під час оборони сильно замінували цю територію, тому українські військові просувались до неї дуже обережно, щоб зберегти "максимальну кількість бійців".
Він уточнив, що цивільних в Андріївці немає достатньо давно. Населений пункт сильно постраждав під час зимових атак росіян.
Староста Іванівського Старостинського округу Олена Данько у коментарі "Суспільному" також повідомила, що всі люди евакуювалися в інші регіони України. За її словами, бойові дії там почалися в вересні 2022 року. На момент окупації цивільних там вже не було. До початку повномасштабного вторгнення в селі проживали 77 людей.
Передісторія:
- 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки.
- Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".
- 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.