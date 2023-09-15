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В Андріївці ніде встановити прапор, вона знищена – 3-тя ОШБр

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 15 вересня 2023, 14:48
В Андріївці ніде встановити прапор, вона знищена – 3-тя ОШБр
Андріївка 6 вересня, фото Associated Press

Внаслідок бойових дій село Андріївка неподалік Бахмута повністю зруйноване.

Джерело: пресофіцер третьої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі національного телемарафону новин, Суспільне із посиланням на коментар старости Іванівського Старостинського округу Олени Данько, Associated Press

Пряма мова пресофіцера: "Звільнена (Андріївка - ред.). На жаль, вона в таком стані, що я не впевнений, що там можна десь закріпити флагшток. 

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… Самої Андріївки там вже немає. Давайте констатувати факт: вона повністю знищена. Але як місцевість, квадрат – важлива.

Це (контроль над Андріївкою - ред.) важливий крок, після якого можна робити ще кроки, щоб оточувати".

Деталі: За його словами, росіяни під час оборони сильно замінували цю територію, тому українські військові просувались до неї дуже обережно, щоб зберегти "максимальну кількість бійців".

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Він уточнив, що цивільних в Андріївці немає достатньо давно. Населений пункт сильно постраждав під час зимових атак росіян.

Староста Іванівського Старостинського округу Олена Данько у коментарі "Суспільному" також повідомила, що всі люди евакуювалися в інші регіони України. За її словами, бойові дії там почалися в вересні 2022 року. На момент окупації цивільних там вже не було. До початку повномасштабного вторгнення в селі проживали 77 людей.

 
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Передісторія:

  • 14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони на Бахмутському напрямку звільнили населений пункт Андріївка, але тоді командування 3-ої окремої штурмової бригади офіційно спростувало цю інформацію, назвавши її хибною та передчасною. захисники повідомили, що тривають серйозні і важкі бої в районах Кліщіївки та Андріївки. 
  • Згодом Маляр цю ситуацію пояснила "комунікаційним збоєм між декількома джерелами інформації, які доповідають безпосередньо з місця подій".
  • 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.  

Теми: Донецька областьдеокупаціявійна
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