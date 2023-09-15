В Андреевке негде установить флаг, она уничтожена – 3-я ОШБр

В результате боевых действий село Андреевка неподалеку Бахмут полностью разрушено.

Источник: пресс-офицер третьей штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона новостей, Суспильне со ссылкой на комментарий старосты Ивановского Старостинского округа Елены Данько, Associated Press

Прямая речь пресс-офицера: "Освобождена (Андреевка - ред.). К сожалению, она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-то закрепить флагшток.

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... Самой Андреевки там уже нет. Давайте констатировать факт: она полностью уничтожена. Но как местность, квадрат – важна.

Это (контроль над Андреевкой - ред.) важный шаг, после которого можно делать еще шаги, чтобы окружать".

Детали: По его словам, россияне во время обороны сильно заминировали эту территорию, поэтому украинские военные продвигались к ней очень осторожно, чтобы сохранить "максимальное количество бойцов".

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Он уточнил, что гражданских в Андреевке нет достаточно давно. Населенный пункт сильно пострадал во время зимних атак россиян.

Староста Ивановского Старостинского округа Елена Данько в комментарии "Суспильному" также сообщила, что все люди эвакуировались в другие регионы Украины. На момент оккупации гражданских там уже не было. По ее словам, боевые действия там начались в сентябре 2022 года. До начала полномасштабного вторжения в селе проживали 77 человек.

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