В Андреевке негде установить флаг, она уничтожена – 3-я ОШБр
В результате боевых действий село Андреевка неподалеку Бахмут полностью разрушено.
Источник: пресс-офицер третьей штурмовой бригады Александр Бородин в эфире национального телемарафона новостей, Суспильне со ссылкой на комментарий старосты Ивановского Старостинского округа Елены Данько, Associated Press
Прямая речь пресс-офицера: "Освобождена (Андреевка - ред.). К сожалению, она в таком состоянии, что я не уверен, что там можно где-то закрепить флагшток.
... Самой Андреевки там уже нет. Давайте констатировать факт: она полностью уничтожена. Но как местность, квадрат – важна.
Это (контроль над Андреевкой - ред.) важный шаг, после которого можно делать еще шаги, чтобы окружать".
Детали: По его словам, россияне во время обороны сильно заминировали эту территорию, поэтому украинские военные продвигались к ней очень осторожно, чтобы сохранить "максимальное количество бойцов".
Он уточнил, что гражданских в Андреевке нет достаточно давно. Населенный пункт сильно пострадал во время зимних атак россиян.
Староста Ивановского Старостинского округа Елена Данько в комментарии "Суспильному" также сообщила, что все люди эвакуировались в другие регионы Украины. На момент оккупации гражданских там уже не было. По ее словам, боевые действия там начались в сентябре 2022 года. До начала полномасштабного вторжения в селе проживали 77 человек.
Предыстория:
- 14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны на Бахмутском направлении освободили населенный пункт Андреевка, командование 3-й отдельной штурмовой бригады официально опровергло эту информацию, назвав ее ложной и преждевременной. Защитники сообщили, что продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки.
- Позже Маляр эту ситуацию объяснила "коммуникационным сбоем между несколькими источниками информации, которые докладывают непосредственно с места событий".
- 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.