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Полк Калиновського заявив про звільнення Кліщіївки, але потім видалив цю інформацію

Альона Мазуренко П'ятниця, 15 вересня 2023, 15:42
Полк Калиновського заявив про звільнення Кліщіївки, але потім видалив цю інформацію
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Полк імені Кастуся Калиновського повідомив про звільнення села Кліщіївка в Бахмутському районі Донецької області та показав відео, на якому видно, як бійці йдуть населеним пунктом. Потім у полку видалили цю інформацію. 

Джерело: полк Калиновського в Telegram

Дослівно: "На відео – кадри, зняті медиками Калиновського полку, які в’їжджають у звільнену від російських окупантів Кліщіївку (передмістя Бахмута). Село було визволено, в тому числі, зусиллями бійців батальйону "Волат" та батальйону "Литвин" Калиновського полку, а також полкового БПЛА ім. Микити Кривцова".

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Оновлено: Згодом в полку видалили інформацію та допис про Кліщіївку. Схожа ситуація трапилася 14 вересня, коли заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила про звільнення Андріївки неподалік від Кліщіївки. Захисники назвали інформацію "передчасною", але 15 вересня Генштаб офіційно заявив про звільнення Андріївки.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 15 вересня Генштаб повідомив, що ЗСУ в ході штурмових дій взяли під контроль Андріївку, продовжують наступ і мають частковий успіх в районі Кліщіївки на Донеччині.
  • Захисники третьої штурмової бригади повідомили, що російський гарнізон в Андріївці був оточений та розбитий вщент, а взяття і утримання населеного пункту стане ключем для прориву на правому фланзі від Бахмута.

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
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