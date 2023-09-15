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Полк Калиновского заявил об освобождении Клещеевки, но потом удалил эту информацию

Алена МазуренкоПятница, 15 сентября 2023, 15:42
Полк Калиновского заявил об освобождении Клещеевки, но потом удалил эту информацию
карта deepstatemap 15 сентября

Полк имени Кастуся Калиновского сообщил об освобождении села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой области и показал видео, на котором видно, как бойцы идут по населенному пункту. Затем в полку удалили эту информацию.

Источник: полк Калиновского в Telegram

Дословно: "На видео - кадры, снятые медиками Калиновского полка, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клищеевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова".

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Обновлено: Позже в полку удалили информацию и сообщение о Клищеевке. Похожая ситуация случилась 14 сентября, когда заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники освободили Андреевку неподалеку от Клещеевки. Защитники назвали информацию "преждевременной", но 15 сентября Генштаб официально заявил об освобождении Андреевки.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 15 сентября Генштаб сообщил, что ВСУ в ходе штурмовых действий взяли под контроль Андреевку, продолжают наступление и имеют частичный успех в районе Клищеевки в Донецкой области.
  • Защитники третьей штурмовой бригады сообщили, что российский гарнизон в Андреевке был окружен и разбит вдребезги, а взятие и удержание населенного пункта станет ключом для прорыва на правом фланге от Бахмута.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
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