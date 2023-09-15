Полк Калиновского заявил об освобождении Клещеевки, но потом удалил эту информацию

Полк имени Кастуся Калиновского сообщил об освобождении села Клещеевка в Бахмутском районе Донецкой области и показал видео, на котором видно, как бойцы идут по населенному пункту. Затем в полку удалили эту информацию.

Источник: полк Калиновского в Telegram

Дословно: "На видео - кадры, снятые медиками Калиновского полка, которые въезжают в освобожденную от российских оккупантов Клищеевку (пригород Бахмута). Село было освобождено, в том числе, усилиями бойцов батальона "Волат" и батальона "Литвин" Калиновского полка, а также полкового БПЛА им. Никиты Кривцова".

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Полк Калиновського заявив про звільнення Кліщіївки, але згодом видалив допис pic.twitter.com/8jiAyduXvO — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) September 15, 2023

Обновлено: Позже в полку удалили информацию и сообщение о Клищеевке. Похожая ситуация случилась 14 сентября, когда заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что защитники освободили Андреевку неподалеку от Клещеевки. Защитники назвали информацию "преждевременной", но 15 сентября Генштаб официально заявил об освобождении Андреевки.

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