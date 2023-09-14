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Міноборони РФ заявило про спробу ЗСУ атакувати ракетоносій "Самум"

"Українська правда"Четвер, 14 вересня 2023, 19:15
Міноборони РФ заявило про спробу ЗСУ атакувати ракетоносій Самум
Ракетний корабель на повітряній подушці «Самум». Фото - міноборони РФ

Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум".

Джерело: російське міноборони

Деталі: У відомстві звітують про начебто безуспішну атаку на ракетний корабель на повітряній подушці Чорноморського флоту "Самум" в акваторії Чорного моря. Безпілотний катер нібито знищили зі штатного озброєння корабля.

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Теми: РосіяЧорне моревійнабезпілотники
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