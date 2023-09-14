Міноборони РФ заявило про спробу ЗСУ атакувати ракетоносій "Самум"

Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум".

Джерело: російське міноборони

Деталі: У відомстві звітують про начебто безуспішну атаку на ракетний корабель на повітряній подушці Чорноморського флоту "Самум" в акваторії Чорного моря. Безпілотний катер нібито знищили зі штатного озброєння корабля.

Реклама:

Передісторія: