Міноборони РФ заявило про спробу ЗСУ атакувати ракетоносій "Самум"
Четвер, 14 вересня 2023, 19:15
Міноборони РФ повідомило про спробу ЗСУ атакувати безекіпажним катером 14 вересня ракетний корабель "Самум".
Джерело: російське міноборони
Деталі: У відомстві звітують про начебто безуспішну атаку на ракетний корабель на повітряній подушці Чорноморського флоту "Самум" в акваторії Чорного моря. Безпілотний катер нібито знищили зі штатного озброєння корабля.
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Передісторія:
- 30 серпня Сили спеціальних операцій ЗСУ спростували черговий фейк Міноборони РФ про нібито "знищення в Чорному морі катерів і військових ССО".
- В ніч на 14 вересня військова контррозвідка СБУ та ВМС провели унікальну спецоперацію біля Євпаторії - "відмінусували" російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів.
- У ніч на 13 вересня окупаційна "влада" Севастополя повідомила про пожежу на судноремонтному заводі в районі Кілен-балки, Міноборони Росії заявило про атаку ракетами та безпілотними катерами, внаслідок ракетного удару було пошкоджено два кораблі.
- Українське видання "Defense Express" писало про виведення з ладу на тривалий термін або навіть повне знищення підводного човна "Ростов-на-Дону" і великого десантного корабля "Мінськ".