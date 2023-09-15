Суд отправил Шуфрича на 2 месяца в СИЗО без возможности внесения залога

Суд избрал меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу – содержание под стражей на два месяца без права внесения залога.

Источник: "Суспильне" из зала суда

Детали: Печерский суд Киева взял под арест Шуфрича без возможности внесения залога. Ему назначили 60 суток. Перед этим ему объявили подозрение в госизмене.

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Ранее Служба безопасности Украины заявила, что совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора собрала доказательную базу об антиукраинской деятельности Шуфрича.

Что предшествовало: В пятницу 15 сентября стало известно, что Служба безопасности Украины пришла с обысками к народному депутату Нестору Шуфричу, избранному от запрещенной ныне пророссийской партии ОПЗЖ. У него обнаружили георгиевские ленты, медали и кители вооруженных сил РФ.

Также СБУ нашла документ со схемой автономии для Донецкой и Луганской областей, датированный 2014 годом, за подписью лишенного ныне украинского гражданства экс-нардепа Виктора Медведчука и самого Шуфрича.