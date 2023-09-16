"БПЛА буде більше, російських кораблів менше": Федоров анонсував нові атаки дронами

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що до кінця року виробництво безпілотників в Україні зросте у 120 разів.

Джерело: Федоров у інтерв’ю Reuters

Деталі: Федоров зазначив, що у 2023 році виробництво безпілотників в Україні зросло більш ніж у 100 разів порівняно з минулим роком.

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Пряма мова Федорова: "Безпілотників буде більше, атак буде більше, російських кораблів буде менше. Це точно.

Я думаю, що до кінця цього року, якщо порівнювати з попереднім, це збільшення буде приблизно в 120-140 разів".

Більше деталей: За словами міністра, Україна випробовує системи штучного інтелекту, які можуть локалізувати цілі за кілька кілометрів і направляти на них безпілотники, навіть якщо зовнішній зв’язок порушений засобами радіоелектронної боротьби.

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Нагадаємо: Співрозмовники УП в СБУ повідомили, що морський дрон СБУ "Морський малюк" влучив по ракетному кораблю "Самум" недалеко від входу у Севастопольську бухту.

Для цієї атаки спецслужба використала експериментальний зразок морського дрона, який здатен працювати в шторм, ховаючись від виявлення за високими хвилями.

Згодом з'явилося фото буксирування російського ракетного корабля "Самум", який було підбито у Чорному морі дроном Служби безпеки України "Морський малюк".