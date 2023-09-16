"БПЛА будет больше, российских кораблей меньше": Федоров анонсировал новые атаки дронами

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что до конца года производство беспилотников в Украине вырастет в 120 раз.

Источник: Федоров в интервью Reuters

Детали: Федоров отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.

Реклама:

Прямая речь Федорова: "Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно.

Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз".

Больше деталей: По словам министра, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели за несколько километров и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Собеседники УП в СБУ сообщили, что морской дрон СБУ "Морской малыш" попал по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Для этой атаки спецслужба использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.

Предыстория: