"БПЛА будет больше, российских кораблей меньше": Федоров анонсировал новые атаки дронами
Вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что до конца года производство беспилотников в Украине вырастет в 120 раз.
Источник: Федоров в интервью Reuters
Детали: Федоров отметил, что в 2023 году производство беспилотников в Украине выросло более чем в 100 раз по сравнению с прошлым годом.
Прямая речь Федорова: "Беспилотников будет больше, атак будет больше, российских кораблей будет меньше. Это точно.
Я думаю, что до конца этого года, если сравнивать с предыдущим, это увеличение будет примерно в 120-140 раз".
Больше деталей: По словам министра, Украина испытывает системы искусственного интеллекта, которые могут локализовать цели за несколько километров и направлять на них беспилотники, даже если внешняя связь нарушена средствами радиоэлектронной борьбы.
Что предшествовало: Собеседники УП в СБУ сообщили, что морской дрон СБУ "Морской малыш" попал по ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.
Для этой атаки спецслужба использовала экспериментальный образец морского дрона, который способен работать в шторм, прячась от обнаружения за высокими волнами.
Предыстория:
- Минобороны РФ сообщило о попытке ВСУ атаковать безэкипажным катером 14 сентября ракетный корабль "Самум". Россияне заявили, что атака была "безуспешной".
- В августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что изготовление морских надводных дронов, которые Украина успешно использовала для атаки на Крымский мост и российские корабли, наладили на территории страны на одном из подземных производств.
- Морские дроны, которые повредили Крымский мост в июле 2023 года, были названы "SeaBaby" ("Морской малыш").