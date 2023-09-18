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Маск розкритикував український контрнаступ: Багато смертей за малу територію

Катерина ТищенкоПонеділок, 18 вересня 2023, 11:54
Маск розкритикував український контрнаступ: Багато смертей за малу територію
Ілон Маск, фото Getty Images

Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск вважає, що під час контрнаступу України втрачається багато життів заради незначних територіальних здобутків.

Джерело: Маск у соцмережі Х (колишня Twitter) в коментарі до посту Девіда Сакса

Деталі: Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що "територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

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Маск у коментарі написав: "Так багато смертей за так мало" (So much death for so little).

Що передувало: Раніше Маск уже закликав до "перемир’я" України з країною-агресором, аргументуючи тим, що "з кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються".

Після цього президент Росії Володимир Путін назвав Маска талановитою і видатною людиною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Телеканал CNN, який отримав у своє розпорядження уривок біографії Маска, написаної американським журналістом і письменником Волтером Айзексоном, повідомив, що у 2022 році Маск нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати напад України на російський військово-морський флот у Севастополі.
  • Маск підтвердив зрив атаки дронів на російський флот у Криму. Мільярдер заявив, що не вимикав супутникового зв'язку Starlink для дронів, а відмовився його там вмикати на запит України. Також він повторює про "необхідність перемир'я".
  • Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що інформацію про те, що мільярдер наказав відключити Starlink над Кримом для зриву атаки на флот РФ, треба ретельно перевірити.
  • Сенаторка США Елізабет Воррен виступила з вимогою провести розслідування щодо компанії SpaceX.
  • В ніч на 13 вересня під час атаки на бухту в Севастополі також був масштабний збій в роботі Starlink.

Теми: Маскконтрнаступ
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