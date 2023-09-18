Маск розкритикував український контрнаступ: Багато смертей за малу територію

Американський мільярдер, засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск вважає, що під час контрнаступу України втрачається багато життів заради незначних територіальних здобутків.

Джерело: Маск у соцмережі Х (колишня Twitter) в коментарі до посту Девіда Сакса

Деталі: Американський економіст Девід Сакс опублікував мапу бойових дій в Україні з цитатою про те, що "територіальні здобутки України в результаті їхнього хваленого контрнаступу настільки мізерні, що їх ледве можна побачити на карті".

Реклама:

Маск у коментарі написав: "Так багато смертей за так мало" (So much death for so little).

Що передувало: Раніше Маск уже закликав до "перемир’я" України з країною-агресором, аргументуючи тим, що "з кожним днем все більше українських і російських молодих людей гинуть за те, щоб отримати або втратити невеликі шматки землі, кордони якої майже не змінюються".

Після цього президент Росії Володимир Путін назвав Маска талановитою і видатною людиною.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: