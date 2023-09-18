Маск раскритиковал украинское контрнаступление: Много смертей за малую территорию
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что во время контрнаступления Украины теряется много жизней ради незначительных территориальных достижений.
Источник: Маск в соцсети Х (бывшая Twitter) в комментарии к посту Дэвида Сакса
Детали: Американский экономист Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько мизерные, что их едва можно увидеть на карте".
Маск в комментарии написал: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).
Что предшествовало: Ранее Маск уже призвал к "перемирию" Украины со страной-агрессором, аргументируя тем, что "с каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить или потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются".
Предыстория:
- Телеканал CNN, получивший в свое распоряжение отрывок биографии Маска, написанной американским журналистом и писателем Уолтером Айзексоном, сообщил, что в 2022 году Маск якобы тайно приказал отключить связь Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать нападение Украины на российский военно-морской флот в Севастополе.
- Маск подтвердил срыв атаки дронов на российский флот в Крыму. Миллиардер заявил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов, а отказался ее там включать по запросу Украины. Также он твердит о "необходимости перемирия".
- Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что информацию о том, что миллиардер приказал отключить Starlink над Крымом для срыва атаки на флот РФ, надо тщательно проверить.
- Сенатор США Элизабет Уоррен выступила с требованием провести расследование в отношении компании SpaceX.
- В ночь на 13 сентября во время атаки на бухту в Севастополе также был масштабный сбой в работе Starlink.