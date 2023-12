Маск раскритиковал украинское контрнаступление: Много смертей за малую территорию

Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что во время контрнаступления Украины теряется много жизней ради незначительных территориальных достижений.

Источник: Маск в соцсети Х (бывшая Twitter) в комментарии к посту Дэвида Сакса

Детали: Американский экономист Дэвид Сакс опубликовал карту боевых действий в Украине с цитатой о том, что "территориальные достижения Украины в результате их хваленого контрнаступления настолько мизерные, что их едва можно увидеть на карте".

Маск в комментарии написал: "Так много смертей за так мало" (So much death for so little).

Что предшествовало: Ранее Маск уже призвал к "перемирию" Украины со страной-агрессором, аргументируя тем, что "с каждым днем все больше украинских и российских молодых людей гибнут за то, чтобы получить или потерять небольшие куски земли, границы которой почти не меняются".

Предыстория:

