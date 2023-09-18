Зеленський: Путін може знов погрожувати ядерною зброєю з початку холодів

Президент Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін може знов почати лякати ядерною зброєю − він для цього вибере холодну пору року, коли дорогі енергоносії і коли люди загалом мають дещо депресивні настрої.

Джерело: президент в інтерв’ю CBS

Пряма мова Зеленського: "Я вважаю, що він буде лякати. Я вважаю, що у нього нічого не залишається в його асортименті зброї. Він знищував людей, катував, перекривав Чорне море, залякував, окупував атомну станцію, Каховська наша дамба була зруйнована − він все використовував, різні кроки. І у нього не так багато є, чим може він залякувати. Він постійно трішки підігрівав тему застосування ядерної зброї, тому я вважаю, що це наступний крок, що він буде залякувати людей".

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Деталі: На думку Зеленського, Путін чекає електорального часу у США, бо тоді, на думку агресора, Штати не будуть такими стабільними. Також він буде чекати зими, "коли всі суспільства депресують, бо є енергетика, дорога вартість енергетики, тощо".

"І взимку завжди є депресія у людей, це факт. І він буде шукати цю нестабільну ситуацію в Європі і в США, і буде підливати інформаційно ризики застосування ядерної зброї з його сторони. Він буде залякувати", − сказав український президент.

Деталі: Він вважає, що такі заяви з уст Путіна можуть почати лунати з початку опалювального сезону і упродовж зими.

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