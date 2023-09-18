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Зеленский: Путин может снова угрожать ядерным оружием с начала холодов

Ирина БалачукПонедельник, 18 сентября 2023, 12:37
Зеленский: Путин может снова угрожать ядерным оружием с начала холодов
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин может снова начать пугать ядерным оружием − он для этого выберет холодное время года, когда дорогие энергоносители и когда люди в целом имеют немного депрессивные настроения.

Источник: президент в интервью CBS

Прямая речь Зеленского: "Я считаю, что он будет пугать. Я считаю, что у него ничего не остается в его ассортименте оружия. Он уничтожал людей, пытал, перекрывал Черное море, запугивал, оккупировал атомную станцию, Каховская наша дамба была разрушена − он все использовал, разные шаги. И у него не так много есть, чем может он запугивать. Он постоянно немного подогревал тему применения ядерного оружия, поэтому я считаю, что это следующий шаг, что он будет запугивать людей".

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Детали: По мнению Зеленского, Путин ждет электорального времени в США, потому что тогда, по мнению агрессора, Штаты не будут такими стабильными. Также он будет ждать зимы, "когда все общества депрессируют, потому что есть энергетика, дорогая стоимость энергетики и т.д.".

"И зимой всегда есть депрессия у людей, это факт. И он будет искать эту нестабильную ситуацию в Европе и в США, и будет подливать информационно риски применения ядерного оружия с его стороны. Он будет запугивать", − сказал украинский президент.

Детали: Он считает, что такие заявления из уст Путина могут начать звучать с начала отопительного сезона и в течение зимы.

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Предыстория:

  • Россия уже не раз угрожала миру "ядерным апокалипсисом". Чаще всего это делается через заявления заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
  • В частности, сентябре 2022 года он заявлял, что заявка Украины в НАТО ускорит начало Третьей мировой войны.
  • В начале июля Медведев снова начал пугать мир ядерным апокалипсисом, но также заявил, что ядерной зимы можно избежать, если Запад выполнит все требования России.
  • 11 июля зампред Совбеза РФ, подытоживая результаты саммита НАТО в Вильнюсе, заявил, что "Третья мировая все ближе".
  • 30 июля Медведев прямо угрожал использованием ядерного оружия в случае успеха украинского контрнаступления.

Темы: ЗеленскийПутинядерное оружие
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